В РФ на министра завели дело после пропажи более 25 млн рублей

05 февраля 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Министра обвиняют в мошенничестве с госконтрактом Фото: Алексей Гущин © URA.RU На министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Он обвиняется в мошенничестве с многомилионным госконтрактом по закупке фейерверков, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. «Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — сообщили в пресс-службе. В результате махинаций с госконтрактом по организации и проведению фестиваля фейерверков, заключенном в 2021 году, бюджету Ставропольского края был нанесен ущерб, сумма которого превышает 25,1 млн рублей, отметили в пресс-службе. Расследование уголовного дела идет под контролем прокуратуры. Сообщается, что прокуратурой и УФСБ по Ставропольскому краю осуществляются проверки по исполнению других многомилионных контрактов, которые были заключены министерством туризма и оздоровительных курортов с 2019 по 2021 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Он обвиняется в мошенничестве с многомилионным госконтрактом по закупке фейерверков, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. «Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — сообщили в пресс-службе. В результате махинаций с госконтрактом по организации и проведению фестиваля фейерверков, заключенном в 2021 году, бюджету Ставропольского края был нанесен ущерб, сумма которого превышает 25,1 млн рублей, отметили в пресс-службе. Расследование уголовного дела идет под контролем прокуратуры. Сообщается, что прокуратурой и УФСБ по Ставропольскому краю осуществляются проверки по исполнению других многомилионных контрактов, которые были заключены министерством туризма и оздоровительных курортов с 2019 по 2021 года.