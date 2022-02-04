04 февраля 2022

В РФ на министра завели дело после пропажи более 25 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , рубли, деньги, пять тысяч
Министра обвиняют в мошенничестве с госконтрактом Фото:

На министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Он обвиняется в мошенничестве с многомилионным госконтрактом по закупке фейерверков, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

«Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — сообщили в пресс-службе. В результате махинаций с госконтрактом по организации и проведению фестиваля фейерверков, заключенном в 2021 году, бюджету Ставропольского края был нанесен ущерб, сумма которого превышает 25,1 млн рублей, отметили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела идет под контролем прокуратуры. Сообщается, что прокуратурой и УФСБ по Ставропольскому краю осуществляются проверки по исполнению других многомилионных контрактов, которые были заключены министерством туризма и оздоровительных курортов с 2019 по 2021 года.

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На министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Он обвиняется в мошенничестве с многомилионным госконтрактом по закупке фейерверков, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. «Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — сообщили в пресс-службе. В результате махинаций с госконтрактом по организации и проведению фестиваля фейерверков, заключенном в 2021 году, бюджету Ставропольского края был нанесен ущерб, сумма которого превышает 25,1 млн рублей, отметили в пресс-службе. Расследование уголовного дела идет под контролем прокуратуры. Сообщается, что прокуратурой и УФСБ по Ставропольскому краю осуществляются проверки по исполнению других многомилионных контрактов, которые были заключены министерством туризма и оздоровительных курортов с 2019 по 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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