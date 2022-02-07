В ХМАО продается VIP-отель сына опального олигарха

08 февраля 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

В Сургуте продает отель Семена Копайгоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Четырехзвездочный отель «Медвежий угол», принадлежащий сыну опального олигарха Андрея Копайгоры — Семену Копайгоре выставлен на продажу. Об этом сообщается на сайте банка «Траст». «Гостиница „Медвежий угол“ в городе Сургут. Стоимость объекта 183 млн 696 тыс. рублей», — указано в сообщении банка. Владельцам актива является компания «Капитал Инвест», которая находится в стадии банкротства. На сайте гостиницы указано, что номера стоят от шести до 12,5 тысяч рублей за сутки проживания. Кроме того, в отеле имеется сауна, бар-ресторан, а также конференц-зал. Ранее URA.RU сообщало, что Копайгора-младший стал фигурантом уголовного дела из-за обрушения телеэкрана на посетительницу его караоке-клуба. Однако окончательный приговор по этому делу еше не вынесен. Копайгоре-старшему также предъявлен ряд обвинений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Четырехзвездочный отель «Медвежий угол», принадлежащий сыну опального олигарха Андрея Копайгоры — Семену Копайгоре выставлен на продажу. Об этом сообщается на сайте банка «Траст». «Гостиница „Медвежий угол“ в городе Сургут. Стоимость объекта 183 млн 696 тыс. рублей», — указано в сообщении банка. Владельцам актива является компания «Капитал Инвест», которая находится в стадии банкротства. На сайте гостиницы указано, что номера стоят от шести до 12,5 тысяч рублей за сутки проживания. Кроме того, в отеле имеется сауна, бар-ресторан, а также конференц-зал. Ранее URA.RU сообщало, что Копайгора-младший стал фигурантом уголовного дела из-за обрушения телеэкрана на посетительницу его караоке-клуба. Однако окончательный приговор по этому делу еше не вынесен. Копайгоре-старшему также предъявлен ряд обвинений.