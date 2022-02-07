В ХМАО продается VIP-отель сына опального олигарха

Четырехзвездочный отель «Медвежий угол», принадлежащий сыну опального олигарха Андрея Копайгоры — Семену Копайгоре выставлен на продажу. Об этом сообщается на сайте банка «Траст».
«Гостиница „Медвежий угол“ в городе Сургут. Стоимость объекта 183 млн 696 тыс. рублей», — указано в сообщении банка. Владельцам актива является компания «Капитал Инвест», которая находится в стадии банкротства.
На сайте гостиницы указано, что номера стоят от шести до 12,5 тысяч рублей за сутки проживания. Кроме того, в отеле имеется сауна, бар-ресторан, а также конференц-зал.
Ранее URA.RU сообщало, что Копайгора-младший стал фигурантом уголовного дела из-за обрушения телеэкрана на посетительницу его караоке-клуба. Однако окончательный приговор по этому делу еше не вынесен. Копайгоре-старшему также предъявлен ряд обвинений.
Четырехзвездочный отель «Медвежий угол», принадлежащий сыну опального олигарха Андрея Копайгоры — Семену Копайгоре выставлен на продажу. Об этом сообщается на сайте банка «Траст». «Гостиница „Медвежий угол“ в городе Сургут. Стоимость объекта 183 млн 696 тыс. рублей», — указано в сообщении банка. Владельцам актива является компания «Капитал Инвест», которая находится в стадии банкротства. На сайте гостиницы указано, что номера стоят от шести до 12,5 тысяч рублей за сутки проживания. Кроме того, в отеле имеется сауна, бар-ресторан, а также конференц-зал. Ранее URA.RU сообщало, что Копайгора-младший стал фигурантом уголовного дела из-за обрушения телеэкрана на посетительницу его караоке-клуба. Однако окончательный приговор по этому делу еше не вынесен. Копайгоре-старшему также предъявлен ряд обвинений.