07 февраля 2022

В ХМАО продается VIP-отель сына опального олигарха

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
В Сургуте продает отель Семена Копайгоры Фото:

Четырехзвездочный отель «Медвежий угол», принадлежащий сыну опального олигарха Андрея Копайгоры — Семену Копайгоре выставлен на продажу. Об этом сообщается на сайте банка «Траст».

«Гостиница „Медвежий угол“ в городе Сургут. Стоимость объекта 183 млн 696 тыс. рублей», — указано в сообщении банка. Владельцам актива является компания «Капитал Инвест», которая находится в стадии банкротства.

На сайте гостиницы указано, что номера стоят от шести до 12,5 тысяч рублей за сутки проживания. Кроме того, в отеле имеется сауна, бар-ресторан, а также конференц-зал.

Ранее URA.RU сообщало, что Копайгора-младший стал фигурантом уголовного дела из-за обрушения телеэкрана на посетительницу его караоке-клуба. Однако окончательный приговор по этому делу еше не вынесен. Копайгоре-старшему также предъявлен ряд обвинений.

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Четырехзвездочный отель «Медвежий угол», принадлежащий сыну опального олигарха Андрея Копайгоры — Семену Копайгоре выставлен на продажу. Об этом сообщается на сайте банка «Траст». «Гостиница „Медвежий угол“ в городе Сургут. Стоимость объекта 183 млн 696 тыс. рублей», — указано в сообщении банка. Владельцам актива является компания «Капитал Инвест», которая находится в стадии банкротства. На сайте гостиницы указано, что номера стоят от шести до 12,5 тысяч рублей за сутки проживания. Кроме того, в отеле имеется сауна, бар-ресторан, а также конференц-зал. Ранее URA.RU сообщало, что Копайгора-младший стал фигурантом уголовного дела из-за обрушения телеэкрана на посетительницу его караоке-клуба. Однако окончательный приговор по этому делу еше не вынесен. Копайгоре-старшему также предъявлен ряд обвинений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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