08 февраля 2022

В ХМАО торгуют бесплатными записями к врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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В социальных сетях ХМАО неизвестные продают бесплатные записи к врачам Фото:

Жителям ХМАО, которые не могут попасть на прием к врачу, либо жалуются в соцсетях на большие очереди, предлагают записаться на бесплатный прием за деньги. Об этом URA.RU рассказала жительница Нижневартовска, попросившая об анонимности.

«Я пожаловалась в соцсетях, что не могу записаться к врачу. После этого со мной связалась неизвестная женщина, написав в личные сообщения, что за предоплату можно записаться к врачу неврологу. Я не стала вступать в дальнейшую переписку. Очевидно, что это мошенники», — рассказала женщина.

После отказа женщина, предложившая продать бесплатную запись к врачу, удалила свои сообщения. А через некоторое время аккаунт девушки в социальных сетях был заблокирован из-за жалоб пользователей. В УМВД по ХМАО рассказали, что жалоб на подобные способы мошенничества не поступало, однако пообещали уточнить информацию. В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что платные услуги в больницах предоставляются только официально и осуществляются без предоплат, а в социальных сетях никто из представителей медучреждений клиентов не ищет.

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Жителям ХМАО, которые не могут попасть на прием к врачу, либо жалуются в соцсетях на большие очереди, предлагают записаться на бесплатный прием за деньги. Об этом URA.RU рассказала жительница Нижневартовска, попросившая об анонимности. «Я пожаловалась в соцсетях, что не могу записаться к врачу. После этого со мной связалась неизвестная женщина, написав в личные сообщения, что за предоплату можно записаться к врачу неврологу. Я не стала вступать в дальнейшую переписку. Очевидно, что это мошенники», — рассказала женщина. После отказа женщина, предложившая продать бесплатную запись к врачу, удалила свои сообщения. А через некоторое время аккаунт девушки в социальных сетях был заблокирован из-за жалоб пользователей. В УМВД по ХМАО рассказали, что жалоб на подобные способы мошенничества не поступало, однако пообещали уточнить информацию. В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что платные услуги в больницах предоставляются только официально и осуществляются без предоплат, а в социальных сетях никто из представителей медучреждений клиентов не ищет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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