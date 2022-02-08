В ХМАО торгуют бесплатными записями к врачам

09 февраля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В социальных сетях ХМАО неизвестные продают бесплатные записи к врачам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям ХМАО, которые не могут попасть на прием к врачу, либо жалуются в соцсетях на большие очереди, предлагают записаться на бесплатный прием за деньги. Об этом URA.RU рассказала жительница Нижневартовска, попросившая об анонимности. «Я пожаловалась в соцсетях, что не могу записаться к врачу. После этого со мной связалась неизвестная женщина, написав в личные сообщения, что за предоплату можно записаться к врачу неврологу. Я не стала вступать в дальнейшую переписку. Очевидно, что это мошенники», — рассказала женщина. После отказа женщина, предложившая продать бесплатную запись к врачу, удалила свои сообщения. А через некоторое время аккаунт девушки в социальных сетях был заблокирован из-за жалоб пользователей. В УМВД по ХМАО рассказали, что жалоб на подобные способы мошенничества не поступало, однако пообещали уточнить информацию. В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что платные услуги в больницах предоставляются только официально и осуществляются без предоплат, а в социальных сетях никто из представителей медучреждений клиентов не ищет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителям ХМАО, которые не могут попасть на прием к врачу, либо жалуются в соцсетях на большие очереди, предлагают записаться на бесплатный прием за деньги. Об этом URA.RU рассказала жительница Нижневартовска, попросившая об анонимности. «Я пожаловалась в соцсетях, что не могу записаться к врачу. После этого со мной связалась неизвестная женщина, написав в личные сообщения, что за предоплату можно записаться к врачу неврологу. Я не стала вступать в дальнейшую переписку. Очевидно, что это мошенники», — рассказала женщина. После отказа женщина, предложившая продать бесплатную запись к врачу, удалила свои сообщения. А через некоторое время аккаунт девушки в социальных сетях был заблокирован из-за жалоб пользователей. В УМВД по ХМАО рассказали, что жалоб на подобные способы мошенничества не поступало, однако пообещали уточнить информацию. В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что платные услуги в больницах предоставляются только официально и осуществляются без предоплат, а в социальных сетях никто из представителей медучреждений клиентов не ищет.