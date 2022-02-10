Суд приговорил к пяти годам колонии подростка за планы взорвать здание ФСБ в Minecraft Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил к пяти годам колонии 16-летнего подростка из Канска за планы взорвать здание ФСБ в Minecraft. Его обвиняли в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Восточный окружной военный суд огласил приговор Канским подросткам. Никита Уваров получил 5 лет колонии. Двое подсудимых освобождены от уголовной ответственности по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) поскольку оказали содействие следствию», — написал Чиков в своем telegram-канале.

Прокуратура запрашивала для подростка девять лет колонии. Детей задержали в 2020 году за расклейку политических листовок. Тогда им было по 14 лет. Уваров обвинялся в нападении на офис «Единой России». Позже следствие доложило, что мальчишки построили в игре Minecraft здание ФСБ, которое собирались «взорвать».