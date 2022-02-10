Попавшую в допинг-скандал Валиеву поддержали Бузова и Тарасова

10 февраля 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Камилу Валиеву поддержали другие фигуристы Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Певица и телеведущая Ольга Бузова, заслуженный тренер России Татьяна Тарасова и другие знаменитости поддержали фигуристку Камилу Валиеву. Бузова назвала ее блистательной, а Тарасова коротко передала теплые слова поддержки. «Камила, ты самая лучшая, сильная, блистательная! Знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг тестах, и что еще возмутительнее — о возможном лишении золотых медалей всей команды. Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума», — написала Бузова на своей странице в соцсети Instagram. «Как бы вы поддержали свою дочь? Вот так и нужно поддерживать Валиеву!» — прокомментировала ситуацию Тарасова агентству ТАСС. Не остались в стороне и другие звезды спорта. Так, чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила, что понимает все чувства Валиевой. «Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс. Держись, девочка! Все будет хорошо», — отметила она на своей странице в соцсети Instagram. Двукратный призер Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева также обратилась к Валиевой. «Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Все, что я хотела сказать ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу!», — коротко опубликовала она пост в Instagram. Не осталась в стороне и олимпийская чемпионка 2006 года в фигурном катании Татьяна Навка. «Маленький, хрупкий, прекрасный ангел с настоящим спортивным характером, которая творит на льду историю, искусство и красоту, даря нам невероятные эмоции и чистоту фигурного катания! Камилочка, мы всей страной болеем, переживаем и поддерживаем тебя! Уверена, что тебе хватит силы духа, спортивной мудрости, пусть и в столь юном возрасте, справиться со всем давлением и намеренным негативом со стороны!», — написала она на своей странице в соцсети Instagram. Валиеву, в допинг-пробе которой нашли препарат для сердца, не влияющий на повышение спортивных результатов, поддержали и другие российские звезды. Ее тренер Этери Тутберидзе назвала сплетнями якобы положительный допинг-тест. Олимпийский чемпион-2002 в парном катании Антон Сихарулидзе также отметил, что все происходящее — фантазии, «а то и откровенная ложь». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Певица и телеведущая Ольга Бузова, заслуженный тренер России Татьяна Тарасова и другие знаменитости поддержали фигуристку Камилу Валиеву. Бузова назвала ее блистательной, а Тарасова коротко передала теплые слова поддержки. «Камила, ты самая лучшая, сильная, блистательная! Знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг тестах, и что еще возмутительнее — о возможном лишении золотых медалей всей команды. Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума», — написала Бузова на своей странице в соцсети Instagram. «Как бы вы поддержали свою дочь? Вот так и нужно поддерживать Валиеву!» — прокомментировала ситуацию Тарасова агентству ТАСС. Не остались в стороне и другие звезды спорта. Так, чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила, что понимает все чувства Валиевой. «Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс. Держись, девочка! Все будет хорошо», — отметила она на своей странице в соцсети Instagram. Двукратный призер Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева также обратилась к Валиевой. «Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Все, что я хотела сказать ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу!», — коротко опубликовала она пост в Instagram. Не осталась в стороне и олимпийская чемпионка 2006 года в фигурном катании Татьяна Навка. «Маленький, хрупкий, прекрасный ангел с настоящим спортивным характером, которая творит на льду историю, искусство и красоту, даря нам невероятные эмоции и чистоту фигурного катания! Камилочка, мы всей страной болеем, переживаем и поддерживаем тебя! Уверена, что тебе хватит силы духа, спортивной мудрости, пусть и в столь юном возрасте, справиться со всем давлением и намеренным негативом со стороны!», — написала она на своей странице в соцсети Instagram. Валиеву, в допинг-пробе которой нашли препарат для сердца, не влияющий на повышение спортивных результатов, поддержали и другие российские звезды. Ее тренер Этери Тутберидзе назвала сплетнями якобы положительный допинг-тест. Олимпийский чемпион-2002 в парном катании Антон Сихарулидзе также отметил, что все происходящее — фантазии, «а то и откровенная ложь».