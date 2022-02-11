В двух регионах Урала задержали подпольных оружейников

ФСБ задержала подпольных оружейников в Челябинской и Свердловской областях. Всего было задержано 87 подпольных оружейников в 20 регионах РФ. Ведомство изъяло 274 единицы оружия и ликвидировало 26 нелегальных оружейных мастерских. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту <…> Спецоперация проводилась в январе и феврале в Свердловской, Челябинской областях», — сообщили в ЦОС агентству ТАСС.
Всего было изъято 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, 18 автоматов, 6 пистолет-пулеметов, 4 пулемета. Также у оружейников изъяли 176 ручных гранат, 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, более 27 тысяч патронов разного калибра, а также 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра.
ФСБ задержала подпольных оружейников в Челябинской и Свердловской областях. Всего было задержано 87 подпольных оружейников в 20 регионах РФ. Ведомство изъяло 274 единицы оружия и ликвидировало 26 нелегальных оружейных мастерских. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту <…> Спецоперация проводилась в январе и феврале в Свердловской, Челябинской областях», — сообщили в ЦОС агентству ТАСС. Всего было изъято 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, 18 автоматов, 6 пистолет-пулеметов, 4 пулемета. Также у оружейников изъяли 176 ручных гранат, 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, более 27 тысяч патронов разного калибра, а также 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра.