В двух регионах Урала задержали подпольных оружейников

11 февраля 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Из незаконного оборота было изъято 274 единицы огнестрельного оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФСБ задержала подпольных оружейников в Челябинской и Свердловской областях. Всего было задержано 87 подпольных оружейников в 20 регионах РФ. Ведомство изъяло 274 единицы оружия и ликвидировало 26 нелегальных оружейных мастерских. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту <…> Спецоперация проводилась в январе и феврале в Свердловской, Челябинской областях», — сообщили в ЦОС агентству ТАСС. Всего было изъято 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, 18 автоматов, 6 пистолет-пулеметов, 4 пулемета. Также у оружейников изъяли 176 ручных гранат, 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, более 27 тысяч патронов разного калибра, а также 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ФСБ задержала подпольных оружейников в Челябинской и Свердловской областях. Всего было задержано 87 подпольных оружейников в 20 регионах РФ. Ведомство изъяло 274 единицы оружия и ликвидировало 26 нелегальных оружейных мастерских. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту <…> Спецоперация проводилась в январе и феврале в Свердловской, Челябинской областях», — сообщили в ЦОС агентству ТАСС. Всего было изъято 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, 18 автоматов, 6 пистолет-пулеметов, 4 пулемета. Также у оружейников изъяли 176 ручных гранат, 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, более 27 тысяч патронов разного калибра, а также 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра.