Курганец выгнал женщину из проданного ей дома

Бывший хозяин дома перепродал его новому покупателю, сменив замки и выставив вещи первого покупателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд признал жителя Кетовского района виновным в присвоении чужих денег. Он продал женщине земельный участок с домом, а затем сменил замки и перепродал недвижимость другому клиенту, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение денежных средств, в крупном размере). Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также удовлетворены исковые требования потерпевшей о компенсации материального ущерба и морального вреда», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Суд установил, что объявление о продаже участка и дома обвиняемый разместил 31 декабря 2020 года. В этот же день через МФЦ он заключил с потерпевшей договор купли-продажи на 700 тысяч рублей. В течение двух дней женщина перечислила в счет сделки более 660 тысяч рублей, а затем перевезла свои вещи в купленный ею дом.

13 января 2021 года потерпевшая вновь увидела объявление о продаже своего дома. Она выяснила, что обвиняемый написал заявление о прекращении государственной регистрации их сделки. Мужчина нашел нового покупателя дома за 750 тысяч рублей, убрал из дома вещи женщины и сменил замки. Потерпевшая неоднократно требовала от обвиняемого вернуть деньги, но он отказывался.

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