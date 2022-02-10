Спортсменка из ХМАО объяснила свое поражение на Олимпиаде

11 февраля 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Кристина Резцова, на вопрос довольна ли она результатом, ответила, что могла бы быть лучше Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Биатлонистка Кристина Резцова из ХМАО, занявшая шестое место в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине, оставшись без медалей, прокомментировала свое выступление. По ее словам, она ничего не может поделать с промахами во время соревнований и, исправляя одну ошибку, совершает другие. «Каждый день я говорю сама себе, что это не моя стрельба. Причем каждый день по-разному, один день я делаю одну ошибку, в другой — другую. Пытаюсь исправить одну ошибку, это приводит к другим. Пока не знаю, как собрать все вместе, и от этого еще сильнее злость», — передает слова Резцовой sports.ru. Биатлонистка добавила, что старается никогда не унывать. На вопрос довольна ли она результатом Резцова ответила, что могла бы быть выше в турнирной таблице. «Топ-6 — круто. Но это круто, когда ты не можешь быть выше, а я-то могу. Больше расстройство, чем удовлетворение», — добавила участница Олимпиады. Ранее URA.RU сообщало, что биатлонистка из ХМАО осталась без медалей Олимпиады. Победу одержала норвежка Марте Рейселанд, пробежавшая дистанцию за 20 минут и 44 секунды. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг с отставанием в 30,9 секунд. Тройку замкнула Доротея Вирер из Италии, она отстала на 37,2 секунды от первого места. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Биатлонистка Кристина Резцова из ХМАО, занявшая шестое место в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине, оставшись без медалей, прокомментировала свое выступление. По ее словам, она ничего не может поделать с промахами во время соревнований и, исправляя одну ошибку, совершает другие. «Каждый день я говорю сама себе, что это не моя стрельба. Причем каждый день по-разному, один день я делаю одну ошибку, в другой — другую. Пытаюсь исправить одну ошибку, это приводит к другим. Пока не знаю, как собрать все вместе, и от этого еще сильнее злость», — передает слова Резцовой sports.ru. Биатлонистка добавила, что старается никогда не унывать. На вопрос довольна ли она результатом Резцова ответила, что могла бы быть выше в турнирной таблице. «Топ-6 — круто. Но это круто, когда ты не можешь быть выше, а я-то могу. Больше расстройство, чем удовлетворение», — добавила участница Олимпиады. Ранее URA.RU сообщало, что биатлонистка из ХМАО осталась без медалей Олимпиады. Победу одержала норвежка Марте Рейселанд, пробежавшая дистанцию за 20 минут и 44 секунды. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг с отставанием в 30,9 секунд. Тройку замкнула Доротея Вирер из Италии, она отстала на 37,2 секунды от первого места.