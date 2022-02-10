Биатлонистка из ХМАО осталась без медалей Олимпиады

Биатлонистка Кристина Резцова заняла шестое место на Олимпиаде Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Биатлонистка Кристина Резцова заняла шестое место в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом стало известно в ходе прямых трансляций заездов.

«Резцова допустила по одному промаху на каждом из двух огневых рубежей. На финише проиграла 1 минуту и 5 секунд норвежке Марте Ройселанн», — пишет LiveResult.

Женщины бежали спринтерскую дистанцию в 7,5 км. Победу одержала норвежка Марте Рейселанд, пробежавшая дистанцию за 20 минут и 44 секунды. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг с отставанием в 30,9 секунд. Тройку замкнула Доротея Вирер из Италии, она отстала на 37,2 секунды от первого места.

Ранее URA.RU писало, что спортсменка Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Тогда она совершила два промаха.