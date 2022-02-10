10 февраля 2022

Биатлонистка из ХМАО осталась без медалей Олимпиады

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Заключительный этап кубка мира по биатлону. Тюмень, биатлон, соревнование
Биатлонистка Кристина Резцова заняла шестое место на Олимпиаде Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Биатлонистка Кристина Резцова заняла шестое место в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом стало известно в ходе прямых трансляций заездов.

«Резцова допустила по одному промаху на каждом из двух огневых рубежей. На финише проиграла 1 минуту и 5 секунд норвежке Марте Ройселанн», — пишет LiveResult.

Женщины бежали спринтерскую дистанцию в 7,5 км. Победу одержала норвежка Марте Рейселанд, пробежавшая дистанцию за 20 минут и 44 секунды. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг с отставанием в 30,9 секунд. Тройку замкнула Доротея Вирер из Италии, она отстала на 37,2 секунды от первого места.

Ранее URA.RU писало, что спортсменка Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Тогда она совершила два промаха.

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Биатлонистка Кристина Резцова заняла шестое место в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом стало известно в ходе прямых трансляций заездов. «Резцова допустила по одному промаху на каждом из двух огневых рубежей. На финише проиграла 1 минуту и 5 секунд норвежке Марте Ройселанн», — пишет LiveResult. Женщины бежали спринтерскую дистанцию в 7,5 км. Победу одержала норвежка Марте Рейселанд, пробежавшая дистанцию за 20 минут и 44 секунды. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг с отставанием в 30,9 секунд. Тройку замкнула Доротея Вирер из Италии, она отстала на 37,2 секунды от первого места. Ранее URA.RU писало, что спортсменка Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Тогда она совершила два промаха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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