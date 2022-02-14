Инсайд: в прокуратуре Тюмени грядут отставки из-за смертей детей

Сотрудники прокуратуры, отвечающие за профилактику происшествий с детьми, попали под угрозу увольнения (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После череды несчастных случаев с падением детей с высоты, в прокуратуре Тюменской области ожидаются отставки сотрудников, ответственных за надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правоохранительных структурах.

«За неделю в регионе погибли трое подростков, все упали с высоты. Сейчас во всех структурах, ответственных за профилактику происшествий с несовершеннолетними, идут масштабные проверки от прокуратуры. При этом в самом ведомстве также ждут увольнений, ведь и внутри него есть сотрудники, отвечающие за надзор по этим вопросам. Прокурор Владислав Московских настроен выяснить, кто из его подчиненных не справился со своими задачами, и наказать их», — рассказал URA.RU собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, больше всего вопросов может возникнуть к старшему помощнику прокурора области Анне Петровой. В ведомстве она отвечает за надзор за исполнением законов о несовершеннолетних.

Кроме того, по данным собеседника URA.RU, проверки проходят во множестве ведомств: отделам по опеке и попечительству и по делам несовершеннолетних, службе участковых полиции, и прочих. Силовики намерены установить, какой присмотр осуществлялся за семьями погибших детей и ими самими, поступали ли сигналы о проблемах с несовершеннолетними, и если да, то как на них отреагировали службы.

URA.RU направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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