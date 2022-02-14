14 февраля 2022

На новую лыжную базу Кургана свозят снег со спортобъектов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, снег, зима, сугроб
Обративший боится, что свезенный снег скоро растает и помешает тренировкам Фото:

В Кургане на лыжероллерную трассу Центра зимних видов спорта (лыжная база «Увал») свозят снег. Об этом URA.RU сообщил один из родителей воспитанников центра. Он считает, что это может повредить трассе и тренировкам.

«Начали возить снег со всех спортивных объектов Кургана на территорию, где у нас проходит лыжероллерная трасса. Говорят, что снег чистый, но это не так. КамАЗы ходят по лыжероллерной трассе, они могут ее продавить», — рассказал родитель.

Также обратившийся боится, что весной снег растает, и это помешает тренировкам. Представители областного управления по физической культуре ответили URA.RU, что на лыжной базе строится горка для катаний. «В настоящее время для этого организован подвоз дополнительного снега на территорию центра. На работу базы это не повлияет», — объяснили в управлении.

Новую лыжную базу в Кургане открыли в конце 2020 года. На территории Центра зимних видов спорта, в том числе, тренируются местные биатлонисты.

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В Кургане на лыжероллерную трассу Центра зимних видов спорта (лыжная база «Увал») свозят снег. Об этом URA.RU сообщил один из родителей воспитанников центра. Он считает, что это может повредить трассе и тренировкам. «Начали возить снег со всех спортивных объектов Кургана на территорию, где у нас проходит лыжероллерная трасса. Говорят, что снег чистый, но это не так. КамАЗы ходят по лыжероллерной трассе, они могут ее продавить», — рассказал родитель. Также обратившийся боится, что весной снег растает, и это помешает тренировкам. Представители областного управления по физической культуре ответили URA.RU, что на лыжной базе строится горка для катаний. «В настоящее время для этого организован подвоз дополнительного снега на территорию центра. На работу базы это не повлияет», — объяснили в управлении. Новую лыжную базу в Кургане открыли в конце 2020 года. На территории Центра зимних видов спорта, в том числе, тренируются местные биатлонисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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