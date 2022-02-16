Лучшие работы ювелиров собрали в Историческом музее

Государственный исторический музей (ГИМ) совместно с Гохрана России представит экспозицию «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России». Выставка организована по предложению руководителя Гохрана Андрея Юрина. Об этом сообщил директор Исторического музея Алексей Левыкин.
«Это коллекция современных мастеров. По концепции выставки здесь представлены и исторические работы, причем это работы наших выдающихся ювелиров конца XIX — начала XX века, представителей знаменитых фирм, которые составили славу ювелирных мастеров России», — цитирует ТАСС Левыкина.
Большая часть экспозиции — это работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI век». Отдельное место на выставке выделено под ювелирные работы признанных мастеров. Работы уральских камнерезов привез на выставку Фонд семьи Шмотьевых. «Все произведения, которые мы привезли на выставку, созданы в течение последних десяти лет. Это современные работы уральских камнерезов», — рассказывает замдиректора фонда по проектам в сфере культуры Людмила Будрина.
Конкурс призван содействовать развитию отечественной ювелирной отрасли и способствовать поддержке ювелирного творчества российских мастеров. Инициаторами проведения конкурса «Россия. XXI век» выступили Гохран России при поддержке Минкультуры РФ и Гильдии ювелиров России.
Государственный исторический музей (ГИМ) совместно с Гохрана России представит экспозицию «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России». Выставка организована по предложению руководителя Гохрана Андрея Юрина. Об этом сообщил директор Исторического музея Алексей Левыкин. «Это коллекция современных мастеров. По концепции выставки здесь представлены и исторические работы, причем это работы наших выдающихся ювелиров конца XIX — начала XX века, представителей знаменитых фирм, которые составили славу ювелирных мастеров России», — цитирует ТАСС Левыкина. Большая часть экспозиции — это работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI век». Отдельное место на выставке выделено под ювелирные работы признанных мастеров. Работы уральских камнерезов привез на выставку Фонд семьи Шмотьевых. «Все произведения, которые мы привезли на выставку, созданы в течение последних десяти лет. Это современные работы уральских камнерезов», — рассказывает замдиректора фонда по проектам в сфере культуры Людмила Будрина. Конкурс призван содействовать развитию отечественной ювелирной отрасли и способствовать поддержке ювелирного творчества российских мастеров. Инициаторами проведения конкурса «Россия. XXI век» выступили Гохран России при поддержке Минкультуры РФ и Гильдии ювелиров России.