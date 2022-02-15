15 февраля 2022

В ХМАО пожаловались на отсутствие продуктов в магазине СИЗО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, мясные продукты, колбасы, витрина, прилавок, выкладка товара, раскладка продуктов
В пресс-службе УФСИН по ХМАО объяснили, что продукты в магазине есть, но они не представлены на витринах Фото:

Посетители СИЗО-1 в Нижневартовске (ХМАО) пожаловались на отсутствие продуктов на полках режимного магазина. Свое заявление родственники подследственных опубликовали в социальных сетях, приложив фото.

«B СИЗО нeт никaкoгo мeню. Мaгaзин oтcутcтвуeт в пpямoм cмыcлe cлoвa. Тaм мoжeт кaждый oкaзaтьcя, oни и poдcтвeнники тоже люди! С теми, ктo пpиxoдит пoмoчь, oбpaщaютcя xужe, чeм c ocуждeными, и в этoм винoвaта администрация СИЗО», — описывают ситуацию родственники подследственных в группе «ЧП Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе управления ФСИН по ХМАО объяснили, что продукты в магазине есть, но они не представлены на витринах, потому что ассортимент не входит на полки. «Все ценники, прикрепленные к витрине, отражают ассортимент товара, который есть в наличии. Сейчас у нас прорабатывается вопрос о введении QR-кодов, чтобы посетители с помощью мобильных телефонов смогли ознакомиться с продукцией, которую они могут приобрести для подследственных», — рассказала пресс-секретарь ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что заключенных в ХМАО накормят бургерами и картошкой. Новое меню введут к праздничному обеду 23 февраля, ведомство уже закупило специализированный котлетный автомат.

Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Посетители СИЗО-1 в Нижневартовске (ХМАО) пожаловались на отсутствие продуктов на полках режимного магазина. Свое заявление родственники подследственных опубликовали в социальных сетях, приложив фото. «B СИЗО нeт никaкoгo мeню. Мaгaзин oтcутcтвуeт в пpямoм cмыcлe cлoвa. Тaм мoжeт кaждый oкaзaтьcя, oни и poдcтвeнники тоже люди! С теми, ктo пpиxoдит пoмoчь, oбpaщaютcя xужe, чeм c ocуждeными, и в этoм винoвaта администрация СИЗО», — описывают ситуацию родственники подследственных в группе «ЧП Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе управления ФСИН по ХМАО объяснили, что продукты в магазине есть, но они не представлены на витринах, потому что ассортимент не входит на полки. «Все ценники, прикрепленные к витрине, отражают ассортимент товара, который есть в наличии. Сейчас у нас прорабатывается вопрос о введении QR-кодов, чтобы посетители с помощью мобильных телефонов смогли ознакомиться с продукцией, которую они могут приобрести для подследственных», — рассказала пресс-секретарь ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что заключенных в ХМАО накормят бургерами и картошкой. Новое меню введут к праздничному обеду 23 февраля, ведомство уже закупило специализированный котлетный автомат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...