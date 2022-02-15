В пресс-службе УФСИН по ХМАО объяснили, что продукты в магазине есть, но они не представлены на витринах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Посетители СИЗО-1 в Нижневартовске (ХМАО) пожаловались на отсутствие продуктов на полках режимного магазина. Свое заявление родственники подследственных опубликовали в социальных сетях, приложив фото.

«B СИЗО нeт никaкoгo мeню. Мaгaзин oтcутcтвуeт в пpямoм cмыcлe cлoвa. Тaм мoжeт кaждый oкaзaтьcя, oни и poдcтвeнники тоже люди! С теми, ктo пpиxoдит пoмoчь, oбpaщaютcя xужe, чeм c ocуждeными, и в этoм винoвaта администрация СИЗО», — описывают ситуацию родственники подследственных в группе «ЧП Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе управления ФСИН по ХМАО объяснили, что продукты в магазине есть, но они не представлены на витринах, потому что ассортимент не входит на полки. «Все ценники, прикрепленные к витрине, отражают ассортимент товара, который есть в наличии. Сейчас у нас прорабатывается вопрос о введении QR-кодов, чтобы посетители с помощью мобильных телефонов смогли ознакомиться с продукцией, которую они могут приобрести для подследственных», — рассказала пресс-секретарь ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что заключенных в ХМАО накормят бургерами и картошкой. Новое меню введут к праздничному обеду 23 февраля, ведомство уже закупило специализированный котлетный автомат.

Фото: группа «ЧП Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте»

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