Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве 9-летнего ребенка, обвинил силовиков в издевательствах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Адвокат Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 9 — летней тюменской девочки, Елена Шихова, планирует обратиться в Комитет против пыток при ООН. Об этом она рассказала в разговоре с URA.RU. Юрист уточнила, что поводом для этого стал отказ в прохождении Бережным и сотрудниками полиции полиграфа по жалобе обвиняемого на пытки, под которыми у него якобы выбили признательные показания.

«Я уже сказала, что если мы не найдем правды в отечественной правоохранительной и судебной системе, мы вынесем все это на международный уровень и будем обращаться в Комитет против пыток при ООН. Достаточно будет получить отказ в суде и в апелляции. Если нам откажут, мы обратимся туда. Хотят международного скандала — получат международный скандал. Моя помощница сказала, что сначала все это было похоже на фильм. Теперь это похоже на хоррор», — заявила Шихова во время беседы с агентством.

Она уточнила, что ранее ей было вручено постановление об отказе в прохождении полиграфа обвиняемым в убийстве 9-летней девочки бережным и сотрудниками полиции, которые якобы под пытками электричеством заставили его дать признательные показания. «Написано все красиво. Отказано и нам, и им. Что и требовалось доказать», — пояснила Шихова URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что 30 июня 2021 года на окраине Тюмени пропала 9-летняя девочка. Ее тело было найдено спустя полтора месяца, 19 августа того же года. Спустя несколько дней, 25 августа, задержали подозреваемого в убийстве, которым оказался 40-летний Виталий Бережной. Он признался в содеянном, но позже отказался от своих слов.

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