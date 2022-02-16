16 февраля 2022

Лидер эсеров в челябинском заксобрании раскритиковал конкурентов

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Администрация и ТИК Советского района Челябинск, швецов василий
Василий Швецов разочарован бездействием непарламентских партий Фото:

Все непарламентские партии, представленные в Челябинской области, проигнорировали возможность участвовать в пленарном заседании регионального парламента. Об этом заявил URA.RU лидер фракции «Справедливой России» в законодательном собрании Челябинской области Василий Швецов.

«Ни одной заявки с 9 февраля, когда объявление было размещено на сайте ЗСО, и до конца дня 14 февраля не поступило. Это можно расценить как нежелание принимать участие в реальной политической жизни региона, представить свою позицию, выразить озабоченность той или иной проблемой», — пояснил URA.RU Швецов.

Всего в Челябинской области действуют около 30 непарламентских партий — от «Яблока» до партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Но ни одна из них не подала заявки на участие в заседании к дедлайну 14 февраля. С учетом пандемических ограничений, следующая такая возможность появится у политиков-неформалов не ранее следующего года.

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Все непарламентские партии, представленные в Челябинской области, проигнорировали возможность участвовать в пленарном заседании регионального парламента. Об этом заявил URA.RU лидер фракции «Справедливой России» в законодательном собрании Челябинской области Василий Швецов. «Ни одной заявки с 9 февраля, когда объявление было размещено на сайте ЗСО, и до конца дня 14 февраля не поступило. Это можно расценить как нежелание принимать участие в реальной политической жизни региона, представить свою позицию, выразить озабоченность той или иной проблемой», — пояснил URA.RU Швецов. Всего в Челябинской области действуют около 30 непарламентских партий — от «Яблока» до партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Но ни одна из них не подала заявки на участие в заседании к дедлайну 14 февраля. С учетом пандемических ограничений, следующая такая возможность появится у политиков-неформалов не ранее следующего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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