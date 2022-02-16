Лидер эсеров в челябинском заксобрании раскритиковал конкурентов

Василий Швецов разочарован бездействием непарламентских партий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все непарламентские партии, представленные в Челябинской области, проигнорировали возможность участвовать в пленарном заседании регионального парламента. Об этом заявил URA.RU лидер фракции «Справедливой России» в законодательном собрании Челябинской области Василий Швецов.

«Ни одной заявки с 9 февраля, когда объявление было размещено на сайте ЗСО, и до конца дня 14 февраля не поступило. Это можно расценить как нежелание принимать участие в реальной политической жизни региона, представить свою позицию, выразить озабоченность той или иной проблемой», — пояснил URA.RU Швецов.

Всего в Челябинской области действуют около 30 непарламентских партий — от «Яблока» до партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Но ни одна из них не подала заявки на участие в заседании к дедлайну 14 февраля. С учетом пандемических ограничений, следующая такая возможность появится у политиков-неформалов не ранее следующего года.