Лидер эсеров в челябинском заксобрании раскритиковал конкурентов

Все непарламентские партии, представленные в Челябинской области, проигнорировали возможность участвовать в пленарном заседании регионального парламента. Об этом заявил URA.RU лидер фракции «Справедливой России» в законодательном собрании Челябинской области Василий Швецов.
«Ни одной заявки с 9 февраля, когда объявление было размещено на сайте ЗСО, и до конца дня 14 февраля не поступило. Это можно расценить как нежелание принимать участие в реальной политической жизни региона, представить свою позицию, выразить озабоченность той или иной проблемой», — пояснил URA.RU Швецов.
Всего в Челябинской области действуют около 30 непарламентских партий — от «Яблока» до партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Но ни одна из них не подала заявки на участие в заседании к дедлайну 14 февраля. С учетом пандемических ограничений, следующая такая возможность появится у политиков-неформалов не ранее следующего года.
Все непарламентские партии, представленные в Челябинской области, проигнорировали возможность участвовать в пленарном заседании регионального парламента. Об этом заявил URA.RU лидер фракции «Справедливой России» в законодательном собрании Челябинской области Василий Швецов. «Ни одной заявки с 9 февраля, когда объявление было размещено на сайте ЗСО, и до конца дня 14 февраля не поступило. Это можно расценить как нежелание принимать участие в реальной политической жизни региона, представить свою позицию, выразить озабоченность той или иной проблемой», — пояснил URA.RU Швецов. Всего в Челябинской области действуют около 30 непарламентских партий — от «Яблока» до партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Но ни одна из них не подала заявки на участие в заседании к дедлайну 14 февраля. С учетом пандемических ограничений, следующая такая возможность появится у политиков-неформалов не ранее следующего года.