Челябинские профсоюзы продали долю в санатории «Урал»

Федерация профсоюзов Челябинской области продала долю в санатории «Урал», расположенном в селе Хомутинино Увельского района. Как URA.RU рассказала директор Галина Селянина, покупателем выступил один из акционеров, который приобрел 44% акций.
«Тендер прошел 15 сентября. Дружественный нам акционер, уже владеющий долей как физлицо, приобрел дополнительные 44% акций. Вместе с имевшейся у него долей покупатель получил контроль над 59% акций», — рассказала URA.RU Селянина.
В базе данных СБИС структура собственников пока осталась без изменений. Принадлежность порядка 15% акцией в ней не отражена и можно предположить, что пакетом владеет покупатель пакета федерации.
Технически продажа оформлена на компанию. Первоначально профсоюзы продавали актив за 430 млн рублей. Затем цена снизилась до 280 млн. Окончательно доля ушла за 130 млн рублей.
«Больше трех лет продолжались суды. Теперь разбираемся, как из них выйти и продолжить развитие санатория. Мы много российского оборудования берем для тестирования, потом некоторые образцы приобретаем», — поделилась с URA.RU собеседница.
При поддержке профсоюзов расположенный на берегу озера Подборного санаторий получил транш на 20 млн рублей. Ведут реабилитацию не только бойцов СВО, но и родственников погибших воинов. Контингент санатория в последние годы помолодел. С целью превентивной и лечебной медицины в него все чаще приезжают молодые люди возрастом от 35 лет.
Серия судов связана с корпоративным конфликтом, разгоревшимся в санатории. Истцом по ним являлась профсоюзная федерация, выигравшая дела. При подготовке материала URA.RU направил в пресс-службу федерации запрос. Ответ будет опубликован, если поступит.
