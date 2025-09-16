Вертолет санавиации спустя полгода возобновил полеты в Магнитогорск, но базироваться он будет в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Для жителей Челябинской области, в том числе Магнитогорска, работа санитарной авиации обеспечена в полном объеме. В 2025 году возникла временная ситуация, когда предыдущая авиакомпания не смогла выполнять полеты на двух вертолетах из-за ограничений, наложенных лизинговой компанией», — сообщила пресс-служба ведомства, пишет сайт «Верстов. Инфо».
Территориальный центр медицины катастроф смог оперативно заключить новый контракт. Сейчас работу вертолета санавиации обеспечивает другой исполнитель. «Отказов в вылетах к пациентам из Магнитогорска и других населенных пунктов нет. Все необходимые перевозки пациентов выполняются своевременно», — добавили в минздраве.
Санитарный вертолет, на котором перевозят тяжелых пациентов, перестал летать в Магнитогорск весной этого года. Жители города были крайне возмущены, ведь тяжелых пациентов до Челябинска пришлось доставлять четыре часа на машине. Окрестные районы тогда также остались без доступной медпомощи.
