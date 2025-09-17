В гордуме Челябинска подвели итоги первого года работы

Год назад состоялись выборы депутатов Челябинской городской думы первого созыва. Итоги первого года работы подвел спикер гордумы Сергей Буяков.
«Нынешний созыв Челябинской городской думы был сформирован прямым голосованием впервые после десятилетнего перерыва. Округа стали больше, выше ответственность депутатов перед избирателями. Годом ранее я озвучивал предстоящие большие и непростые задачи, выделяя ключевые направления — ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство. Высказал уверенность, что совместная продуктивная работа с представителями здоровых политических сил обеспечит выполнение поставленных целей. Этот год показал — мы все одна команда, вместе мы действуем эффективно и сплоченно, заботясь о комфорте горожан», — сообщил URA.RU Буяков.
По мнению Буякова, важную роль сыграла внедренная практика открытости: все заседания думы проводятся публично через онлайн-трансляции. Или, например, на совещания по порядку демонтажа нестационарных объектов были приглашены и представителей общественности, все заинтересованные стороны. В итоге принятый думой порядок демонтажа незаконных торговых точек, ржавых киосков уже приносит ощутимый эффект, город становится чище и ухоженнее.
Депутатами были приняты решения по распределению бюджета на ремонт дорог, спортивную инфраструктуру, на льготы и субсидии для жителей. Активная работа проведена в рамках инициативного бюджетирования, преобразились дворы и общественные пространства.
Кроме того, была разработана нормативная документация, позволившая реализовать идею губернатора Алексея Текслера о присоединении к Челябинску поселков Западного и Пригородного. Создан механизм представительства интересов избирателей этих поселков в думе — эта работа возложена на депутатов, избранных по единому избирательному округу.
Созыв именуется первым, поскольку избирался впервые на прямых выборах после отказа от двухуровневой системы местного самоуправления и ее реорганизации. В городской думе трудятся 25 депутатов-одномандатников и 12 списочников, представители различных партий, среди которых четыре участника СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!