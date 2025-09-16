Челябинцы обеспечили водителям безостановочный проезд перекрестков

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске создали водителям мобильное приложение для безостановочного проезда перекрестков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, разработка превзошла международные аналоги.
«Созданный в университете алгоритм не просто „видит“ светофор. Он предсказывает освобождение перекрестка с точностью, недоступной конкурентам», — заявили URA.RU в ЮУрГУ.
Разработка пошла дальше решения Traffic Light Information, которое внедряют мировые автогиганты. Эта система всего лишь показывает, через сколько секунд сменится свет. Автоконцерны применяют таймер светофоров или данные от муниципальных серверов. Их система работает по принципу: «Светофор №1 переключится через 10 секунд». Она не видит, успели или нет проехать все машины с предыдущего цикла, не учитывает пешеходов, которые могут задержать переключение, или внезапно возникшее препятствие.
Челябинская система AIMS Eco использует в качестве сенсорной сети обычные уличные камеры. Компьютерное зрение в реальном времени анализирует: текущую фазу светофора, количество транспортных средств, ожидающих проезда в каждой полосе, динамику освобождения перекрестка после включения зеленого света.
«Представьте, что вы едете по городу, и ваш навигатор вместо маршрута показывает вам одну-единственную цифру: „47 км/ч“. Вы следуете этой рекомендации и проезжаете все перекрестки только на зеленый свет, без единой остановки», — слова руководителя проекта, доцента ЮУрГУ Владимира Шепелева привели в пресс-службе вуза.
Ученый добавил, что архитектура системы учитывает не абстрактный таймер, а физическую возможность для вашего автомобиля проехать. Алгоритм знает, что после загорания зеленого света требуется еще пять-семь секунд, чтобы последняя машина с предыдущего цикла освободила путь. Именно эта data-точность и позволила давать рекомендацию по скорости с гарантией в 100%.
Результаты пилотных испытаний в Челябинске подтвердили расчеты: на двух связанных перекрестках автомобили, следующие рекомендациям приложения, продемонстрировали практически нулевое время ожидания. По предварительным данным, экономия топлива составила 15-20% на участках пути с регулируемыми перекрестками. Сократился выброс углекислого газа и оксидов азота. В ЮУрГУ подсчитали: если 10% участников дорожного движения применит предложенное приложение, это повысит общую плавность трафика для всех участников движения, включая тех, кто данным сервисом не пользуется.
