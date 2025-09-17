Мэрия Златоуста извинилась перед горожанами за долгое отсутствие горячей воды

Администрация города Златоуста Челябинской области принесла извинения горожанам за доставленные неудобства из-за отсутствия горячей воды почти два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Жители дома №9 по проспекту Гагарина 7 линия сообщили, что горячую воду им отключили еще в июле.
«Приносим свои извинения за доставленные неудобства, но мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть горячую воду. Необходимость работ связана с порывом на вводе в дом. Ремонтные работы не проводились 15 лет, поэтому состояние труб требует особого внимания для предотвращения серьезных последствий. Специалисты проведут необходимые работы на следующей неделе», — сообщили URA.RU в МУП «Коммунальные сети» Златоуста. Предприятие является подведомственным мэрии.
Горячую воду в доме №9 по проспекту Гагарина 7 линия отключили почти два месяца назад. Подобная ситуация наблюдается как минимум в 25% домов Златоуста, сообщили URA.RU жители. Несколько месяцев они не могут узнать, по какой причине нет воды и когда ее включат. «Звоним в нашу управляющую компанию ЖЭК 3 и получаем отговорки, мол, это не наша труба, мы ничего не знаем. Но мы переживаем за другое — впереди зима и как мы ее переживем», — говорят жители дома.
