Детей из трех школ в Челябинской области перевели на дистанционное обучение

Школьников из восьми классов трех образовательных учреждений Саткинского округа Челябинской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом сообщила в районном управлении образования.
«Восемь классов в трех образовательных учреждениях нашего округа закрыты на карантин по ОРВИ. На дистанционное обучение временно перешли часть учащихся школы № 10 и школы восьмого вида, а также санаторной школы Межевого», — сообщили в управлении, пишет telegram-канал «Саткинский рабочий».
В период заболеваемости гриппом и ОРВИ учебный процесс приостанавливают в случае отсутствия 20 процентов детей и более, напоминают в Роспотребнадзоре. При появлении симптомов болезни следует вызвать врача на дом.
Школы Саткинского района стали уже не первыми в регионе, где введен карантин по ОРВИ и гриппу с начала учебного года. Накануне стало известно, что в селе Долгодеревенское один из классов перевели на дистант.
Эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинской области ожидается в декабре, заявила ранее главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева. Вирус гриппа в регион придет обязательно — это законы эпидемиологии.
