16 сентября 2025

Детей из трех школ в Челябинской области перевели на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьников Челябинской области стали переводить на дистант из-за гриппа
Школьников Челябинской области стали переводить на дистант из-за гриппа Фото:

Школьников из восьми классов трех образовательных учреждений Саткинского округа Челябинской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом сообщила в районном управлении образования. 

«Восемь классов в трех образовательных учреждениях нашего округа закрыты на карантин по ОРВИ. На дистанционное обучение временно перешли часть учащихся школы № 10 и школы восьмого вида, а также санаторной школы Межевого», — сообщили в управлении, пишет telegram-канал «Саткинский рабочий». 

В период заболеваемости гриппом и ОРВИ учебный процесс приостанавливают в случае отсутствия 20 процентов детей и более, напоминают в Роспотребнадзоре. При появлении симптомов болезни следует вызвать врача на дом. 

Школы Саткинского района стали уже не первыми в регионе, где введен карантин по ОРВИ и гриппу с начала учебного года. Накануне стало известно, что в селе Долгодеревенское один из классов перевели на дистант. 

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинской области ожидается в декабре, заявила ранее главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева. Вирус гриппа в регион придет обязательно — это законы эпидемиологии. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьников из восьми классов трех образовательных учреждений Саткинского округа Челябинской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом сообщила в районном управлении образования.  «Восемь классов в трех образовательных учреждениях нашего округа закрыты на карантин по ОРВИ. На дистанционное обучение временно перешли часть учащихся школы № 10 и школы восьмого вида, а также санаторной школы Межевого», — сообщили в управлении, пишет telegram-канал «Саткинский рабочий».  В период заболеваемости гриппом и ОРВИ учебный процесс приостанавливают в случае отсутствия 20 процентов детей и более, напоминают в Роспотребнадзоре. При появлении симптомов болезни следует вызвать врача на дом.  Школы Саткинского района стали уже не первыми в регионе, где введен карантин по ОРВИ и гриппу с начала учебного года. Накануне стало известно, что в селе Долгодеревенское один из классов перевели на дистант.  Эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинской области ожидается в декабре, заявила ранее главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева. Вирус гриппа в регион придет обязательно — это законы эпидемиологии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...