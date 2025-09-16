Ночью 16 сентября в Миасском городском округе Челябинской области, на участке федеральной трассы, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленным причинам съехал с проезжей части в кювет. После этого машина перевернулась, мужчина погиб. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Авария случилась 16 сентября в 23:30 на 1788 километре автодороги Москва-Челябинск. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции.
Как сообщало URA.RU ранее, в Красноармейском районе вечером 13 сентября 42-летний водитель Ford Fiesta съехал с дороги в болото и опрокинулся. Находившаяся в салоне машины девочка 2012 года рождения погибла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!