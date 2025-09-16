16 сентября 2025

На челябинской трассе погиб молодой водитель Volkswagen. Фото

Водитель Volkswagen Polo погиб в ДТП на трассе М-5 около Миасса
© Служба новостей «URA.RU»
ДТП произошло около полуночи
ДТП произошло около полуночи Фото:

Ночью 16 сентября в Миасском городском округе Челябинской области, на участке федеральной трассы, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленным причинам съехал с проезжей части в кювет. После этого машина перевернулась, мужчина погиб. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Авария случилась 16 сентября в 23:30 на 1788 километре автодороги Москва-Челябинск. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции.

Как сообщало URA.RU ранее, в Красноармейском районе вечером 13 сентября 42-летний водитель Ford Fiesta съехал с дороги в болото и опрокинулся. Находившаяся в салоне машины девочка 2012 года рождения погибла.

Водитель погиб на месте происшествия
Водитель погиб на месте происшествия
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
