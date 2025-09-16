В Челябинской области увеличилось производство продуктов питания

В Челябинской области за первые семь месяцев 2025 года выросло производство продуктов питания, в том числе мясных полуфабрикатов, сметаны, мороженого, тортов, макарон. Такого результата удалось добиться благодаря реализации инвестиционных проектов в агросекторе, сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.
«По отношению к аналогичному периоду прошлого года на 2,2% выросло производство полуфабрикатов мясных и мясосодержащих (произведено 87,8 тысячи тонн), в 21,8 раза — изделий кулинарных мясных и мясосодержащих (2,9 тысячи тонн). В молочной продукции основными лидерами роста стали масло сливочное и пасты масляные — производство выросло в 1,9 раза (произведено 4,5 тысячи тонн), молоко и сухие сливки — рост составил 42%», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
На 13,5% увеличилось производство мороженого и на 6,1% — сметаны. Производство печений и пряников имбирных, вафель, тортов и пирожных выросло на 2,8%, а сухих каш — плюс 86% к прошлому году. Производство хлебобулочных изделий увеличилось на 10%, макаронных и кус-куса — на 3,9% (произведено 176,5 тысяч тонн).
Таких успехов удалось достичь благодаря реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе региона. Только с начала этого года на покупку различных производственных линий, племенной продукции и техники привлечено еще 3,3 миллиарда рублей льготных инвестиционных кредитов.
«Союзпищепром» запустил еще одну линию растительных напитков. Новое оборудование приобретают компании «Чепфа», «Ситно», «Родниковский свинокомплекс». Крупные предприятия молочного животноводства, такие как СПК «Коелгинское» имени Шундеева, ООО «Хлебинка», продолжают модернизацию и строительство производств.
Продукция челябинских аграриев становится более востребованной. К примеру, экспорт яиц и яичных продуктов вырос в десять раз. Поставки масличного льна увеличились в четыре раза. К отправке готовятся два поезда с семенами льна в Китай.
Колбасу из Челябинска ранее начали продавать в Китае, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова. Экспорт намерена наладить компания «Калинка». Также в этом году на международный рынок выходит производитель растительного масла — компания «Каскад».
