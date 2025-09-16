Большинство челябинцев положительно оценили опыт размещения в посуточном жилье

В Челябинске 65% жителей отметили, что за год значительно улучшился сервис и гостеприимство в квартирах, сдаваемых посуточно. Чаще всего челябинцы отмечали чистоту и процесс бронирования жилья, а также возможность бесконтактного заселения, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествий».
«Среди положительных изменений респонденты чаще всего называли чистоту жилья, упрощение процесса бронирования и оплаты на платформах. Также горожане отметили распространившуюся возможность бесконтактного заселения», — сообщили в пресс-службе.
При этом 94% россиян положительно оценивают свой последний опыт размещения в посуточном жилье. Примечательно, что 55% сообщили, что их устроило бы абсолютно все, а 40% говорили о несущественных недочетах. Высокие оценки посуточные квартиры получили независимо от возраста опрашиваемых и мест проживания.
