Электросамокат спровоцировал пожар в квартире челябинцев

В Челябинске неисправная батарея электросамоката стала причиной пожара в квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«На месте происшествия отработали специалисты отделения дознания по пожарам. Наиболее вероятная причина возгорания — аварийный режим работы аккумуляторной батареи электросамоката, который хранился в квартире. На момент ЧП людей в жилье не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Пожар произошел в квартире на улице Машиностроителей. Огнеборцы с помощью трехколенной лестницы проникли в квартиру через балкон и оперативно ликвидировали возгорание.
