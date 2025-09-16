16 сентября 2025

Электросамокат спровоцировал пожар в квартире челябинцев

Вероятной причиной пожара стала неисправная батарея электросамоката
Вероятной причиной пожара стала неисправная батарея электросамоката

В Челябинске неисправная батарея электросамоката стала причиной пожара в квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«На месте происшествия отработали специалисты отделения дознания по пожарам. Наиболее вероятная причина возгорания — аварийный режим работы аккумуляторной батареи электросамоката, который хранился в квартире. На момент ЧП людей в жилье не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пожар произошел в квартире на улице Машиностроителей. Огнеборцы с помощью трехколенной лестницы проникли в квартиру через балкон и оперативно ликвидировали возгорание.

