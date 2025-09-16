16 сентября 2025

Снег выпадет в челябинских городах уже в сентябре. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад накроет челябинские города уже в сентябре
Снегопад накроет челябинские города уже в сентябре Фото:

В Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Сатке Челябинской области уже к 28 сентября выпадет снег. Об этом предупреждает в своем долгосрочном прогнозе агрегатор погоды «Гисметео».

«В Челябинской области с 24 сентября начнется похолодание и начнутся дожди. Из-за понижения температуры к 28 сентября вероятен мокрый снег», — указано на сайте погоды.

Сейчас в регионе заканчивается «бабье лето». В Челябинске к концу следующей недели дневные температуры не превысят десяти градусов тепла, а ночью будет всего около двух градусов выше ноля, однако мокрого снега синоптики пока не прогнозируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Сатке Челябинской области уже к 28 сентября выпадет снег. Об этом предупреждает в своем долгосрочном прогнозе агрегатор погоды «Гисметео». «В Челябинской области с 24 сентября начнется похолодание и начнутся дожди. Из-за понижения температуры к 28 сентября вероятен мокрый снег», — указано на сайте погоды. Сейчас в регионе заканчивается «бабье лето». В Челябинске к концу следующей недели дневные температуры не превысят десяти градусов тепла, а ночью будет всего около двух градусов выше ноля, однако мокрого снега синоптики пока не прогнозируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...