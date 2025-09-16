В Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Сатке Челябинской области уже к 28 сентября выпадет снег. Об этом предупреждает в своем долгосрочном прогнозе агрегатор погоды «Гисметео».
«В Челябинской области с 24 сентября начнется похолодание и начнутся дожди. Из-за понижения температуры к 28 сентября вероятен мокрый снег», — указано на сайте погоды.
Сейчас в регионе заканчивается «бабье лето». В Челябинске к концу следующей недели дневные температуры не превысят десяти градусов тепла, а ночью будет всего около двух градусов выше ноля, однако мокрого снега синоптики пока не прогнозируют.
