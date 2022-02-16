Мужчина может ходить исключительно на костылях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ковш погрузчика сломал сотруднику ООО «Тюменские молочные фермы» оба бедра, из-за чего мужчина потребовал полмиллиона рублей компенсации. Данные об этом приводятся в госсистеме «Правосудие». При этом компания хотела снизить размер выплаты в 10 раз, утверждая, что мужчина виноват сам.

«Животновод ООО „Тюменские молочные фермы“, выполняя работу по погрузке коровы, вследствие нарушения техники безопасности, получил переломы бедренных костей. Истец испытывал физические и нравственные страдания. Передвигается на костылях, принимает болеутоляющие, плохо спит. Требует компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей», — такие данные приводятся в судебном акте.

Больную корову перемещали, привязав ее стропой к ковшу погрузчика. Работа происходила после окончания смены, в шестом часу утра, но истец не стал отказываться, так как боялся, что ему урежут зарплату. Из-за износа веревка в какой-то момент порвалась, погрузчик крутануло на мокром полу, и он ковшом прижал мужчину к стене.

«Около четырех месяцев истец не двигался, за ним ухаживала супруга, которой пришлось уволиться с работы. Первые полтора месяца мужчина вообще не хотел жить», — говорится в судебном акте.

За произошедшее водителя погрузчика наказали штрафом. А моральный вред истец захотел взыскать с работодателя, в чем его поддержал прокурор Голышмановского района.

В суде представитель «Тюменских молочных ферм» просил снизить размер компенсации до 50 тысяч рублей. Якобы истец сам нарушил технику безопасности, основная вина лежит на водителе погрузчика, а компания уже возместила траты на лекарства и предоставляла транспорт для поездок в больницу. В итоге суд снизил размер выплаты, но незначительно. Истцу присудили 420 000 рублей.

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