Пермский силовик пошел на повышение в другом регионе

21 февраля 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Мотовилихинский прокурор Евгений Бендовский получил новый пост в Самаре Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Экс-прокурор Мотовилихинского района Перми Евгений Бендовский занял должность заместителя прокурора Самарской области. Информация об этом содержится на сайте ведомства. «В занимаемой должности с февраля 2022 года», — говорится на сайте Самарской прокуратуры. В органах Бендовский работает с 2007 года. Свою карьеру Евгений Бендовский начал с должности следователя Лысьвенской городской прокуратуры. Затем работал следователем в пермском краевом следственном управлении (при прокуратуре), прокурором в отделе по расследованию преступлений, заместителем прокурора Пермского района, заместителем прокурора Свердловского района Перми, прокурором Карагайского района. С 2019 года Бендовский руководил прокуратурой Мотовилихинского района. Сейчас ее возглавляет в статусе и. о. Сергей Зубарев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-прокурор Мотовилихинского района Перми Евгений Бендовский занял должность заместителя прокурора Самарской области. Информация об этом содержится на сайте ведомства. «В занимаемой должности с февраля 2022 года», — говорится на сайте Самарской прокуратуры. В органах Бендовский работает с 2007 года. Свою карьеру Евгений Бендовский начал с должности следователя Лысьвенской городской прокуратуры. Затем работал следователем в пермском краевом следственном управлении (при прокуратуре), прокурором в отделе по расследованию преступлений, заместителем прокурора Пермского района, заместителем прокурора Свердловского района Перми, прокурором Карагайского района. С 2019 года Бендовский руководил прокуратурой Мотовилихинского района. Сейчас ее возглавляет в статусе и. о. Сергей Зубарев.