Пермский силовик пошел на повышение в другом регионе

Экс-прокурор Мотовилихинского района Перми Евгений Бендовский занял должность заместителя прокурора Самарской области. Информация об этом содержится на сайте ведомства.
«В занимаемой должности с февраля 2022 года», — говорится на сайте Самарской прокуратуры. В органах Бендовский работает с 2007 года.
Свою карьеру Евгений Бендовский начал с должности следователя Лысьвенской городской прокуратуры. Затем работал следователем в пермском краевом следственном управлении (при прокуратуре), прокурором в отделе по расследованию преступлений, заместителем прокурора Пермского района, заместителем прокурора Свердловского района Перми, прокурором Карагайского района. С 2019 года Бендовский руководил прокуратурой Мотовилихинского района. Сейчас ее возглавляет в статусе и. о. Сергей Зубарев.
Экс-прокурор Мотовилихинского района Перми Евгений Бендовский занял должность заместителя прокурора Самарской области. Информация об этом содержится на сайте ведомства. «В занимаемой должности с февраля 2022 года», — говорится на сайте Самарской прокуратуры. В органах Бендовский работает с 2007 года. Свою карьеру Евгений Бендовский начал с должности следователя Лысьвенской городской прокуратуры. Затем работал следователем в пермском краевом следственном управлении (при прокуратуре), прокурором в отделе по расследованию преступлений, заместителем прокурора Пермского района, заместителем прокурора Свердловского района Перми, прокурором Карагайского района. С 2019 года Бендовский руководил прокуратурой Мотовилихинского района. Сейчас ее возглавляет в статусе и. о. Сергей Зубарев.