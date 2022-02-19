19 февраля 2022
18 февраля 2022

Пермский силовик пошел на повышение в другом регионе

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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Мотовилихинский прокурор Евгений Бендовский получил новый пост в Самаре Фото:

Экс-прокурор Мотовилихинского района Перми Евгений Бендовский занял должность заместителя прокурора Самарской области. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

«В занимаемой должности с февраля 2022 года», — говорится на сайте Самарской прокуратуры. В органах Бендовский работает с 2007 года.

Свою карьеру Евгений Бендовский начал с должности следователя Лысьвенской городской прокуратуры. Затем работал следователем в пермском краевом следственном управлении (при прокуратуре), прокурором в отделе по расследованию преступлений, заместителем прокурора Пермского района, заместителем прокурора Свердловского района Перми, прокурором Карагайского района. С 2019 года Бендовский руководил прокуратурой Мотовилихинского района. Сейчас ее возглавляет в статусе и. о. Сергей Зубарев.

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Экс-прокурор Мотовилихинского района Перми Евгений Бендовский занял должность заместителя прокурора Самарской области. Информация об этом содержится на сайте ведомства. «В занимаемой должности с февраля 2022 года», — говорится на сайте Самарской прокуратуры. В органах Бендовский работает с 2007 года. Свою карьеру Евгений Бендовский начал с должности следователя Лысьвенской городской прокуратуры. Затем работал следователем в пермском краевом следственном управлении (при прокуратуре), прокурором в отделе по расследованию преступлений, заместителем прокурора Пермского района, заместителем прокурора Свердловского района Перми, прокурором Карагайского района. С 2019 года Бендовский руководил прокуратурой Мотовилихинского района. Сейчас ее возглавляет в статусе и. о. Сергей Зубарев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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