В ЕР прокомментировали информацию о визите Турчака в ДНР

У представителей Андрея Турчака нет информации о его визите в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак работал в Ростовской области, однако информации о том, что после этого он направился в ДНР, нет. Об этом URA.RU заявила помощница Турчака.

Ранее военный обозреватель Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Андрей Турчак прибыл в ДНР. Таким образом, данный визит стал первым официальным с момента признания Россией республики.

Однако помощница Турчака не подтверждает данную информацию. «Мы работали в Ростовской области. На тему того, что он отправился дальше, ничего не могу подтвердить», — сообщила URA.RU помощница Турчака.