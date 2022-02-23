В ЕР прокомментировали информацию о визите Турчака в ДНР

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Организационное собрание фракции политической партии
У представителей Андрея Турчака нет информации о его визите в ДНР Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак работал в Ростовской области, однако информации о том, что после этого он направился в ДНР, нет. Об этом URA.RU заявила помощница Турчака.

Ранее военный обозреватель Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Андрей Турчак прибыл в ДНР. Таким образом, данный визит стал первым официальным с момента признания Россией республики.

Однако помощница Турчака не подтверждает данную информацию. «Мы работали в Ростовской области. На тему того, что он отправился дальше, ничего не могу подтвердить», — сообщила URA.RU помощница Турчака.

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Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак работал в Ростовской области, однако информации о том, что после этого он направился в ДНР, нет. Об этом URA.RU заявила помощница Турчака. Ранее военный обозреватель Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Андрей Турчак прибыл в ДНР. Таким образом, данный визит стал первым официальным с момента признания Россией республики. Однако помощница Турчака не подтверждает данную информацию. «Мы работали в Ростовской области. На тему того, что он отправился дальше, ничего не могу подтвердить», — сообщила URA.RU помощница Турчака.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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