Главной финансовой мечтой россиян стало желание перестать работать

Исследование «Выберу.ру»: 47% россиян хотят получать пассивный доход, не работая
© Служба новостей «URA.RU»
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Для осуществления мечты 8% респондентов считают, что достаточно до одного млн рублей
Для осуществления мечты 8% респондентов считают, что достаточно до одного млн рублей Фото:

Главной финансовой мечтой россиян стало желание уйти от работы и получать пассивный доход. Об этом стало известно из исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

«Наиболее распространенной финансовой мечтой опрошенных россиян стало желание перестать работать и жить на пассивный доход», — передает результаты исследования газета «Известия». Там добавили, что об этом заявили 47% респондентов. На втором месте — стремление к самореализации через создание чего-то значимого, которое выбрали 21% опрошенных.

13% видят своей целью приобретение недвижимости, 10% — открытие бизнеса, а 9% стремятся к кругосветным путешествиям. Для достижения своих целей респонденты оценивают необходимые суммы от одного до более 50 миллионов рублей. Около 30% думают о дополнительных источниках дохода, 19% — о сокращении расходов, и лишь небольшая часть активно инвестирует. 43% респондентов не имеют четкого плана. Более трети опрошенных планируют достигнуть своих финансовых целей в течение 10-20 лет.

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Главной финансовой мечтой россиян стало желание уйти от работы и получать пассивный доход. Об этом стало известно из исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». «Наиболее распространенной финансовой мечтой опрошенных россиян стало желание перестать работать и жить на пассивный доход», — передает результаты исследования газета «Известия». Там добавили, что об этом заявили 47% респондентов. На втором месте — стремление к самореализации через создание чего-то значимого, которое выбрали 21% опрошенных. 13% видят своей целью приобретение недвижимости, 10% — открытие бизнеса, а 9% стремятся к кругосветным путешествиям. Для достижения своих целей респонденты оценивают необходимые суммы от одного до более 50 миллионов рублей. Около 30% думают о дополнительных источниках дохода, 19% — о сокращении расходов, и лишь небольшая часть активно инвестирует. 43% респондентов не имеют четкого плана. Более трети опрошенных планируют достигнуть своих финансовых целей в течение 10-20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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