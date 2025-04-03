Главной финансовой мечтой россиян стало желание перестать работать

Главной финансовой мечтой россиян стало желание уйти от работы и получать пассивный доход. Об этом стало известно из исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».
«Наиболее распространенной финансовой мечтой опрошенных россиян стало желание перестать работать и жить на пассивный доход», — передает результаты исследования газета «Известия». Там добавили, что об этом заявили 47% респондентов. На втором месте — стремление к самореализации через создание чего-то значимого, которое выбрали 21% опрошенных.
13% видят своей целью приобретение недвижимости, 10% — открытие бизнеса, а 9% стремятся к кругосветным путешествиям. Для достижения своих целей респонденты оценивают необходимые суммы от одного до более 50 миллионов рублей. Около 30% думают о дополнительных источниках дохода, 19% — о сокращении расходов, и лишь небольшая часть активно инвестирует. 43% респондентов не имеют четкого плана. Более трети опрошенных планируют достигнуть своих финансовых целей в течение 10-20 лет.
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