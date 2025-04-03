Два поселка остались без света: что известно о последствиях крушения бомбардировщика ТУ-22М3

В Иркутской области устраняют последствия, возникшие в результате ЧП. Вчера, 2 апреля, в Усольском районе произошло крушение ракетоносца-бомбардировщика ТУ-22М3. Его экипаж успел катапультироваться, однако летчик погиб. В результате ЧП в районе оказалась повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что следственные органы и специальные комиссии выясняют причины авиакатастрофы и оценивают ущерб.
Сообщается, что 210 домовладений и три объекта социального значения остались без электроснабжения. Что известно о последствиях крушения бомбардировщика Ту-22М3 — в материале URA.RU.
Обстановка на месте ЧП
В Иркутской области продолжаются восстановительные работы на линиях электропередачи после крушения военного самолета ТУ-22М3. Как сообщает губернатор региона Игорь Кобзев, жалоб от местных жителей не поступало.
«В месте крушения самолета ТУ-22М3 в Усольском районе продолжается ремонт линий электропередачи. В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение в 04:40 уже удалось восстановить. Сейчас без света — только деревня Буреть», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ожидается, что электричество будет восстановлено к 14:00.
«Экипаж разбившегося в Усольском районе самолета сделал все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений», — добавил Кобзев. Он уточнил, что информацию ему передали в Минобороны РФ.
На месте работают спасатели
Спасательная команда прибыла на место аварии самолета Ту-22М3 в Иркутской области и занимается эвакуацией экипажа. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он также добавил, что непосредственного пожара нет, зафиксировано только возгорание обломков самолета.
«Самолет Ту-22М3, выполняющий плановый полет, потерпел крушение сегодня ночью недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района. <…> Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС», — написал Кобзев.
Состояние пострадавших
Экипаж разбившегося в Иркутской области стратегического бомбардировщика Ту-22М3 находится под медицинским наблюдением. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. «Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей», — сказал Кобзев.
По его словам, семье погибшего пилота будет оказана поддержка. «Слова соболезнований родным и близким погибшего пилота. Семье, безусловно, будет оказана помощь», — добавил глава региона.
Причина катастрофы
По информации от Министерства обороны России, происшествие могло произойти из-за технической неисправности самолета. «Прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — отметили в Минобороны.
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