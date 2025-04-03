Два поселка остались без света: что известно о последствиях крушения бомбардировщика ТУ-22М3

Губернатор Кобзев: на месте крушения ТУ-22М3 идет ремонт линий электропередачи
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Упавший ТУ-22М3 оставил без электричества 210 домов
Упавший ТУ-22М3 оставил без электричества 210 домов Фото:

В Иркутской области устраняют последствия, возникшие в результате ЧП. Вчера, 2 апреля, в Усольском районе произошло крушение ракетоносца-бомбардировщика ТУ-22М3. Его экипаж успел катапультироваться, однако летчик погиб. В результате ЧП в районе оказалась повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что следственные органы и специальные комиссии выясняют причины авиакатастрофы и оценивают ущерб.

Сообщается, что 210 домовладений и три объекта социального значения остались без электроснабжения. Что известно о последствиях крушения бомбардировщика Ту-22М3 — в материале URA.RU.

Обстановка на месте ЧП

В Иркутской области продолжаются восстановительные работы на линиях электропередачи после крушения военного самолета ТУ-22М3. Как сообщает губернатор региона Игорь Кобзев, жалоб от местных жителей не поступало.

«В месте крушения самолета ТУ-22М3 в Усольском районе продолжается ремонт линий электропередачи. В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение в 04:40 уже удалось восстановить. Сейчас без света — только деревня Буреть», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ожидается, что электричество будет восстановлено к 14:00.

«Экипаж разбившегося в Усольском районе самолета сделал все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений», — добавил Кобзев. Он уточнил, что информацию ему передали в Минобороны РФ.

На месте работают спасатели

Спасательная команда прибыла на место аварии самолета Ту-22М3 в Иркутской области и занимается эвакуацией экипажа. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он также добавил, что непосредственного пожара нет, зафиксировано только возгорание обломков самолета.

«Самолет Ту-22М3, выполняющий плановый полет, потерпел крушение сегодня ночью недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района. <…> Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС», — написал Кобзев.

Состояние пострадавших

Экипаж разбившегося в Иркутской области стратегического бомбардировщика Ту-22М3 находится под медицинским наблюдением. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. «Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей», — сказал Кобзев.

По его словам, семье погибшего пилота будет оказана поддержка. «Слова соболезнований родным и близким погибшего пилота. Семье, безусловно, будет оказана помощь», — добавил глава региона.

Причина катастрофы

По информации от Министерства обороны России, происшествие могло произойти из-за технической неисправности самолета. «Прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — отметили в Минобороны.

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В Иркутской области устраняют последствия, возникшие в результате ЧП. Вчера, 2 апреля, в Усольском районе произошло крушение ракетоносца-бомбардировщика ТУ-22М3. Его экипаж успел катапультироваться, однако летчик погиб. В результате ЧП в районе оказалась повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что следственные органы и специальные комиссии выясняют причины авиакатастрофы и оценивают ущерб. Сообщается, что 210 домовладений и три объекта социального значения остались без электроснабжения. Что известно о последствиях крушения бомбардировщика Ту-22М3 — в материале URA.RU. Обстановка на месте ЧП В Иркутской области продолжаются восстановительные работы на линиях электропередачи после крушения военного самолета ТУ-22М3. Как сообщает губернатор региона Игорь Кобзев, жалоб от местных жителей не поступало. «В месте крушения самолета ТУ-22М3 в Усольском районе продолжается ремонт линий электропередачи. В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение в 04:40 уже удалось восстановить. Сейчас без света — только деревня Буреть», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ожидается, что электричество будет восстановлено к 14:00. «Экипаж разбившегося в Усольском районе самолета сделал все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений», — добавил Кобзев. Он уточнил, что информацию ему передали в Минобороны РФ. На месте работают спасатели Спасательная команда прибыла на место аварии самолета Ту-22М3 в Иркутской области и занимается эвакуацией экипажа. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он также добавил, что непосредственного пожара нет, зафиксировано только возгорание обломков самолета. «Самолет Ту-22М3, выполняющий плановый полет, потерпел крушение сегодня ночью недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района. <…> Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС», — написал Кобзев. Состояние пострадавших Экипаж разбившегося в Иркутской области стратегического бомбардировщика Ту-22М3 находится под медицинским наблюдением. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. «Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей», — сказал Кобзев. По его словам, семье погибшего пилота будет оказана поддержка. «Слова соболезнований родным и близким погибшего пилота. Семье, безусловно, будет оказана помощь», — добавил глава региона. Причина катастрофы По информации от Министерства обороны России, происшествие могло произойти из-за технической неисправности самолета. «Прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — отметили в Минобороны.
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