Комиссия по поддержке ветеранов СВО проведет первое заседание

Комиссия по поддержке ветеранов СВО проведет свое первое заседание 3 апреля. В ее состав входят чиновники из разных уровней власти.
«3 апреля пройдет установочное заседание новой комиссии Государственного совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий—участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что, созданная по указу президента РФ Владимира Путина 10 марта, она включает 15 губернаторов и представителей различных министерств и организаций.
Председателем комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Основная задача комиссии — координация между федеральными и региональными органами власти, а также разработка мер социальной поддержки для ветеранов и их семей, помощь в адаптации к мирной жизни и улучшение медицинского обслуживания.
На первом заседании планируется обсудить стандарты оказания региональной социальной поддержки и обмен практиками. Помощник президента Алексей Дюмин акцентирует внимание на индивидуальном подходе к каждому ветерану и важности системной работы для решения всех вопросов, связанных с поддержкой ветеранов.
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