За ночь над Россией уничтожено 23 украинских беспилотника: карта ночной атаки ВСУ

Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
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Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 3 апреля над несколькими российскими регионами силами ПВО было уничтожено 23 беспилотника ВСУ. В частности, шесть дронов ликвидировано над Брянской областью, четыре — над Калужской, один — над Смоленской.

«Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что, пять из них были уничтожены над Орловской и Курской областями и два — над Белгородской.

Сообщалось, что Орловской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Клычков и призывал жителей укрыться в помещениях без окон. Карта с ударами ВСУ по регионам РФ на 2 апреля — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Ракетная опасность в Орловской области

В ночь на 3 апреля на территории Орловской области была объявлена ракетная опасность. За это время, как сообщают в Минобороны, над регионом было уничтожено пять беспилотников ВСУ. Информацию подтвердил глава Орловской области Андрей Клычков. 

"Такая вражеская агрессия – лишь показатель их бессилия и неминуемого поражения. Орловские бойцы доблестно выполняют свой долг на полях СВО, с каждым днем приближая нашу Победу. Спасибо вам, наши защитники!" — написал Клычков в своем telegram-канале.

Он отметил, что в результате ночной атаки повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы ведут проверки на местах происшествий. 

Курская область

Над Курской областью средствами противовоздушной обороны было уничтожено четыре беспилотника ВСУ. В ночь на 3 апреля на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях нет. 

Брянская область

За прошедшую ночь над территорией Брянской области было уничтожено шесть БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Информацию подтвердил глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что в настоящий момент на месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавших и разрушений нет. 

"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал Богомаз в своих соцсетях.

Белгородская область

Над Белгородской областью сегодня, 3 апреля, ночью было уничтожено два украинских дрона. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил, что 2 апреля в регионе после атаки ВСУ пострадали семь человек.

Калужская область

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ направили четыре беспилотника в сторону Калужской области. Все дроны были перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны. Кроме того, ночью 3 апреля была объявлена угроза ракетной опасности. Жителей просили сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями. 

Смоленская область

В Смоленской области за прошедшую ночь удалось уничтожить один беспилотник ВСУ. Информацию сообщили в Минобороны страны. Подробности ночной атаки неизвестны. 

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В ночь на 3 апреля над несколькими российскими регионами силами ПВО было уничтожено 23 беспилотника ВСУ. В частности, шесть дронов ликвидировано над Брянской областью, четыре — над Калужской, один — над Смоленской. «Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что, пять из них были уничтожены над Орловской и Курской областями и два — над Белгородской. Сообщалось, что Орловской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Клычков и призывал жителей укрыться в помещениях без окон. Карта с ударами ВСУ по регионам РФ на 2 апреля — в материале URA.RU. Ракетная опасность в Орловской области В ночь на 3 апреля на территории Орловской области была объявлена ракетная опасность. За это время, как сообщают в Минобороны, над регионом было уничтожено пять беспилотников ВСУ. Информацию подтвердил глава Орловской области Андрей Клычков.  Он отметил, что в результате ночной атаки повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы ведут проверки на местах происшествий.  Курская область Над Курской областью средствами противовоздушной обороны было уничтожено четыре беспилотника ВСУ. В ночь на 3 апреля на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях нет.  Брянская область За прошедшую ночь над территорией Брянской области было уничтожено шесть БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Информацию подтвердил глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что в настоящий момент на месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавших и разрушений нет.  Белгородская область Над Белгородской областью сегодня, 3 апреля, ночью было уничтожено два украинских дрона. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил, что 2 апреля в регионе после атаки ВСУ пострадали семь человек. Калужская область Минобороны РФ сообщило, что ВСУ направили четыре беспилотника в сторону Калужской области. Все дроны были перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны. Кроме того, ночью 3 апреля была объявлена угроза ракетной опасности. Жителей просили сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями.  Смоленская область В Смоленской области за прошедшую ночь удалось уничтожить один беспилотник ВСУ. Информацию сообщили в Минобороны страны. Подробности ночной атаки неизвестны. 
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