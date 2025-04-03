За ночь над Россией уничтожено 23 украинских беспилотника: карта ночной атаки ВСУ

В ночь на 3 апреля над несколькими российскими регионами силами ПВО было уничтожено 23 беспилотника ВСУ. В частности, шесть дронов ликвидировано над Брянской областью, четыре — над Калужской, один — над Смоленской.
«Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что, пять из них были уничтожены над Орловской и Курской областями и два — над Белгородской.
Сообщалось, что Орловской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Клычков и призывал жителей укрыться в помещениях без окон. Карта с ударами ВСУ по регионам РФ на 2 апреля — в материале URA.RU.
Ракетная опасность в Орловской области
В ночь на 3 апреля на территории Орловской области была объявлена ракетная опасность. За это время, как сообщают в Минобороны, над регионом было уничтожено пять беспилотников ВСУ. Информацию подтвердил глава Орловской области Андрей Клычков.
"Такая вражеская агрессия – лишь показатель их бессилия и неминуемого поражения. Орловские бойцы доблестно выполняют свой долг на полях СВО, с каждым днем приближая нашу Победу. Спасибо вам, наши защитники!" — написал Клычков в своем telegram-канале.
Он отметил, что в результате ночной атаки повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы ведут проверки на местах происшествий.
Курская область
Над Курской областью средствами противовоздушной обороны было уничтожено четыре беспилотника ВСУ. В ночь на 3 апреля на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Брянская область
За прошедшую ночь над территорией Брянской области было уничтожено шесть БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Информацию подтвердил глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что в настоящий момент на месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавших и разрушений нет.
"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал Богомаз в своих соцсетях.
Белгородская область
Над Белгородской областью сегодня, 3 апреля, ночью было уничтожено два украинских дрона. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил, что 2 апреля в регионе после атаки ВСУ пострадали семь человек.
Калужская область
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ направили четыре беспилотника в сторону Калужской области. Все дроны были перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны. Кроме того, ночью 3 апреля была объявлена угроза ракетной опасности. Жителей просили сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями.
Смоленская область
В Смоленской области за прошедшую ночь удалось уничтожить один беспилотник ВСУ. Информацию сообщили в Минобороны страны. Подробности ночной атаки неизвестны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.