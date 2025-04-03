В России создали отечественный аналог ChatGPT

«Яндекс» представил новый сервис, который является конкурентом Google и ChatGPT
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В будущем «Яндекс» намерен расширить функционал сервиса «Нейроэксперт»
В будущем «Яндекс» намерен расширить функционал сервиса «Нейроэксперт» Фото:

В России запустили аналог ChatGPT — «Нейроэксперт» от «Яндекса», бета-версия которого предназначена для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами. Об этом рассказали в компании.

«„Яндекс“ запустил бета-версию сервиса для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами, ссылками из интернета, таблицами — „Нейроэксперт“», — передает сообщение пресс-службы компании РБК. Там добавили, что «Нейроэксперт» будет конкурировать с зарубежными сервисами.

«Яндекс» рассчитывает на подписную модель монетизации и продажу решений для корпоративных клиентов. Это связано с растущим интересом к автоматизации бизнес-процессов и потребностью в защищенных системах.

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В России запустили аналог ChatGPT — «Нейроэксперт» от «Яндекса», бета-версия которого предназначена для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами. Об этом рассказали в компании. «„Яндекс“ запустил бета-версию сервиса для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами, ссылками из интернета, таблицами — „Нейроэксперт“», — передает сообщение пресс-службы компании РБК. Там добавили, что «Нейроэксперт» будет конкурировать с зарубежными сервисами. «Яндекс» рассчитывает на подписную модель монетизации и продажу решений для корпоративных клиентов. Это связано с растущим интересом к автоматизации бизнес-процессов и потребностью в защищенных системах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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