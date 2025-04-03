В России создали отечественный аналог ChatGPT

В России запустили аналог ChatGPT — «Нейроэксперт» от «Яндекса», бета-версия которого предназначена для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами. Об этом рассказали в компании.
«„Яндекс“ запустил бета-версию сервиса для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами, ссылками из интернета, таблицами — „Нейроэксперт“», — передает сообщение пресс-службы компании РБК. Там добавили, что «Нейроэксперт» будет конкурировать с зарубежными сервисами.
«Яндекс» рассчитывает на подписную модель монетизации и продажу решений для корпоративных клиентов. Это связано с растущим интересом к автоматизации бизнес-процессов и потребностью в защищенных системах.
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