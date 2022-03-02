В Курганской области умерла бывшая директор школы

О смерти педагога сообщили 3 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области умерла бывшая директор Мокроусовской средней школы и экс-руководитель местного районного отдела народного образования Татьяна Важенина. Данная информация была размещена 3 марта на сайте областного департамента образования и науки.

«Департамент образования и науки Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким ветерана педагогического труда Важениной Татьяны Максимовны, которая ушла из жизни на 91-м году. Почти всю свою жизнь Татьяна Максимовна посвятила работе в сфере образования», — указано в сообщении.

Важенина возглавляла Мокроусовский районный отдел народного образования с 1970 по 1987 год. Представители департамента отметили, что в период ее руководства в районе велось активное строительство школ, квартир для учителей, спортивных площадок и детских садов, а районный отдел образования был одним из лучших в регионе. Важенина была награждена почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, орденом «Знак Почета», званиями «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Почетный гражданин Мокроусовского района», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».