Мужчину в ХМАО будут судить за кражу майнинговой фермы

05 марта 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нефтеюганский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении похитителя майнингового оборудования на сумму 2,7 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. «Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя г. Нефтеюганска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)», — рассказала пресс-секретарь. По версии следствия, обвиняемый ночью в декабре минувшего года проник в гараж местного жителя и выкрал 13 компьютеров майнинговой фермы. Часть оборудования злоумышленник продал своим знакомым, а другая техника была обнаружена у него в ходе обысков. Свою вину мужчина признал полностью, а потерпевший заявил гражданский иск о взыскании ущерба. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО раскрыла кражу копченых гусей. По данным следствия, предполагаемого воришку потерпевший попросил присмотреть за багажом, увидев в сумках копченые туши птиц, злоумышленник решил продать их на ближайшем рынке. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нефтеюганский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении похитителя майнингового оборудования на сумму 2,7 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. «Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя г. Нефтеюганска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)», — рассказала пресс-секретарь. По версии следствия, обвиняемый ночью в декабре минувшего года проник в гараж местного жителя и выкрал 13 компьютеров майнинговой фермы. Часть оборудования злоумышленник продал своим знакомым, а другая техника была обнаружена у него в ходе обысков. Свою вину мужчина признал полностью, а потерпевший заявил гражданский иск о взыскании ущерба. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО раскрыла кражу копченых гусей. По данным следствия, предполагаемого воришку потерпевший попросил присмотреть за багажом, увидев в сумках копченые туши птиц, злоумышленник решил продать их на ближайшем рынке.