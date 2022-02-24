Полиция ХМАО раскрыла кражу копченых гусей. Фото

25 февраля 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали мужчину по горячим следам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Транспортная полиция ХМАО раскрыла кражу девяти копченых гусей на территории сургутского вокзала. Об этом URA.RU сообщили в сургутском линейном отделе МВД на транспорте. «В дежурную часть Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте обратился 61-летний житель Омской области, он сообщил, что неизвестный, которого он попросил посмотреть за багажом, выкрал его копченых гусей. Злоумышленник был задержан по горячим следам», — рассказала пресс-секретарь. По данным следствия, злоумышленник, увидев в сумках копченые туши птиц, решил продать их на ближайшем рынке. Первого гуся он реализовал за 500 рублей, а потом вернулся за оставшимися тушами, продав вскоре и их. Всего подозреваемый продал девять гусей, стоимость которых пострадавший оценил в 18 тысяч рублей (по 2 тысячи рублей за тушу). В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что жителю ХМАО грозит тюремный срок за кражу кедровых орехов. Известно, что сначала мужчина продал орехи на базе, а затем вернулся, чтобы украсть их. Фото: Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Транспортная полиция ХМАО раскрыла кражу девяти копченых гусей на территории сургутского вокзала. Об этом URA.RU сообщили в сургутском линейном отделе МВД на транспорте. «В дежурную часть Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте обратился 61-летний житель Омской области, он сообщил, что неизвестный, которого он попросил посмотреть за багажом, выкрал его копченых гусей. Злоумышленник был задержан по горячим следам», — рассказала пресс-секретарь. По данным следствия, злоумышленник, увидев в сумках копченые туши птиц, решил продать их на ближайшем рынке. Первого гуся он реализовал за 500 рублей, а потом вернулся за оставшимися тушами, продав вскоре и их. Всего подозреваемый продал девять гусей, стоимость которых пострадавший оценил в 18 тысяч рублей (по 2 тысячи рублей за тушу). В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что жителю ХМАО грозит тюремный срок за кражу кедровых орехов. Известно, что сначала мужчина продал орехи на базе, а затем вернулся, чтобы украсть их.