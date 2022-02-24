24 февраля 2022
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22 февраля 2022

Полиция ХМАО раскрыла кражу копченых гусей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган, полиция, ржд, жд вокзал, омон
Полицейские задержали мужчину по горячим следам Фото:

Транспортная полиция ХМАО раскрыла кражу девяти копченых гусей на территории сургутского вокзала. Об этом URA.RU сообщили в сургутском линейном отделе МВД на транспорте.

«В дежурную часть Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте обратился 61-летний житель Омской области, он сообщил, что неизвестный, которого он попросил посмотреть за багажом, выкрал его копченых гусей. Злоумышленник был задержан по горячим следам», — рассказала пресс-секретарь.

По данным следствия, злоумышленник, увидев в сумках копченые туши птиц, решил продать их на ближайшем рынке. Первого гуся он реализовал за 500 рублей, а потом вернулся за оставшимися тушами, продав вскоре и их. Всего подозреваемый продал девять гусей, стоимость которых пострадавший оценил в 18 тысяч рублей (по 2 тысячи рублей за тушу). В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что жителю ХМАО грозит тюремный срок за кражу кедровых орехов. Известно, что сначала мужчина продал орехи на базе, а затем вернулся, чтобы украсть их.

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Транспортная полиция ХМАО раскрыла кражу девяти копченых гусей на территории сургутского вокзала. Об этом URA.RU сообщили в сургутском линейном отделе МВД на транспорте. «В дежурную часть Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте обратился 61-летний житель Омской области, он сообщил, что неизвестный, которого он попросил посмотреть за багажом, выкрал его копченых гусей. Злоумышленник был задержан по горячим следам», — рассказала пресс-секретарь. По данным следствия, злоумышленник, увидев в сумках копченые туши птиц, решил продать их на ближайшем рынке. Первого гуся он реализовал за 500 рублей, а потом вернулся за оставшимися тушами, продав вскоре и их. Всего подозреваемый продал девять гусей, стоимость которых пострадавший оценил в 18 тысяч рублей (по 2 тысячи рублей за тушу). В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что жителю ХМАО грозит тюремный срок за кражу кедровых орехов. Известно, что сначала мужчина продал орехи на базе, а затем вернулся, чтобы украсть их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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