Россиян предупредили о риске дефицита автозапчастей

В России может возникнуть дефицит запчастей для автомобилей в случае, если поставки не наладятся в ближайшие два месяца. Об этом предупредил директор дилера «АВТОDOM Алтуфьево» Евгений Афонин.
«Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта», — сообщил Афонин в разговоре с РИА «Новости». Он отметил, что информации о проблемах с поставками запчастей от импортеров не поступало.
Ранее ряд иностранных производителей заявили о прекращении поставок автомобилей в РФ. В их числе Rolls-Royce, Ford и BMW.
В России может возникнуть дефицит запчастей для автомобилей в случае, если поставки не наладятся в ближайшие два месяца. Об этом предупредил директор дилера «АВТОDOM Алтуфьево» Евгений Афонин. «Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта», — сообщил Афонин в разговоре с РИА «Новости». Он отметил, что информации о проблемах с поставками запчастей от импортеров не поступало. Ранее ряд иностранных производителей заявили о прекращении поставок автомобилей в РФ. В их числе Rolls-Royce, Ford и BMW.