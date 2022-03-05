Россиян предупредили о риске дефицита автозапчастей

06 марта 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

В России может возникнуть нехватка автозапчастей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России может возникнуть дефицит запчастей для автомобилей в случае, если поставки не наладятся в ближайшие два месяца. Об этом предупредил директор дилера «АВТОDOM Алтуфьево» Евгений Афонин. «Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта», — сообщил Афонин в разговоре с РИА «Новости». Он отметил, что информации о проблемах с поставками запчастей от импортеров не поступало. Ранее ряд иностранных производителей заявили о прекращении поставок автомобилей в РФ. В их числе Rolls-Royce, Ford и BMW. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России может возникнуть дефицит запчастей для автомобилей в случае, если поставки не наладятся в ближайшие два месяца. Об этом предупредил директор дилера «АВТОDOM Алтуфьево» Евгений Афонин. «Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта», — сообщил Афонин в разговоре с РИА «Новости». Он отметил, что информации о проблемах с поставками запчастей от импортеров не поступало. Ранее ряд иностранных производителей заявили о прекращении поставок автомобилей в РФ. В их числе Rolls-Royce, Ford и BMW.