05 марта 2022

Россиян предупредили о риске дефицита автозапчастей

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В России может возникнуть нехватка автозапчастей Фото:
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В России может возникнуть дефицит запчастей для автомобилей в случае, если поставки не наладятся в ближайшие два месяца. Об этом предупредил директор дилера «АВТОDOM Алтуфьево» Евгений Афонин.

«Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта», — сообщил Афонин в разговоре с РИА «Новости». Он отметил, что информации о проблемах с поставками запчастей от импортеров не поступало.

Ранее ряд иностранных производителей заявили о прекращении поставок автомобилей в РФ. В их числе Rolls-Royce, Ford и BMW.

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В России может возникнуть дефицит запчастей для автомобилей в случае, если поставки не наладятся в ближайшие два месяца. Об этом предупредил директор дилера «АВТОDOM Алтуфьево» Евгений Афонин. «Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта», — сообщил Афонин в разговоре с РИА «Новости». Он отметил, что информации о проблемах с поставками запчастей от импортеров не поступало. Ранее ряд иностранных производителей заявили о прекращении поставок автомобилей в РФ. В их числе Rolls-Royce, Ford и BMW.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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