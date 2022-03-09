Жители ЯНАО перестали интересоваться вакансиями госслужащих

Количество резюме в сфере госслужбы резко сократилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жителей ЯНАО пропал интерес к вакансиям госслужащих. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании hh.ru, количество резюме на госслужбу упали на 52% по сравнению с прошлым годом.

«Некоторые профессиональные сферы показали существенное падение: так, количество резюме в сфере домашнего персонала упало на 63% к прошлому году, в госслужбе — на 52%, в банках — на 44%. В сфере добычи сырья соискателей стало на 43% меньше. На 36% снизилась популярность работы в искусстве и медиа», — говорится в сообщении компании.

При этом активность соискателей в сфере «Закупки» выросла на 42% к прошлому году. Также чаще стали искать работу юристы, разместив на 32% больше резюме, чем год назад, маркетологи (+22%), производственники (+18%), и ИТ-специалисты (+15%). В феврале 2022 года ямальцы чаще искали работу в сфере «Производство», «Транспорт, логистика», «Бухгалтерия», «Продажи» и «Административный персонал».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе увеличился спрос на газовиков и нефтяников. Число вакансий для специалистов в сфере добычи сырья выросло в два раза.