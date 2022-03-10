Полиция гналась за пьяной женщиной более 15 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сухом Логе поймали женщину, которая, будучи пьяной за рулем, более 15 минут уезжала от нескольких машин полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. Погоня попала на видео.

«В селе Филатовском Сухоложского района экипаж ДПС подал сигнал об остановке водителю Hyundai Tucson, но водитель транспортного средства требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться», — говорится в сообщении ведомства. Погоня за женщиной длилась больше 15 минут. За это время она несколько раз выезжала на встречную полосу и нарушала правила обгона.

Когда полицейским удалось догнать автомобиль, женщина попыталась убежать. Поймать ее смогли только в Сухом Логе. У нее заметили признаки опьянения.

Погоня попала на авторегистратор полицейской машины, а момент задержания успели заснять очевидцы. За девять лет вождения женщину ни разу не поймали на нарушениях, но дело о пьяном вождении в ближайшее время передадут в суд.