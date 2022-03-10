Данил Василенко погиб во время проведения спецоперации РФ на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Одноклассники и учителя школы в Магнитогорске (Челябинская область), в которой обучался погибший во время выполнения спецоперации РФ на Украине младший сержант Данил Василенко, рассказали URA.RU о том, каким он был учеником. Для всех новость о его гибели стала шоком.

«Он был очень хорошим мальчишкой, всегда отзывался на просьбы учителей, насколько я помню. Всегда за девчонок заступался. Занимался рукопашным боем», — рассказала URA.RU одноклассница Данила Ольга М.

Классный руководитель Данила Татьяна Ивановна М. вспомнила его как внимательного, заботливого и общительного парня. Он всегда был готов прийти на помощь. Татьяна Ивановна добавила, что родители Данила разошлись, и мальчик остался жить с мамой. По ее сведенью, мать Данила выхаживала больного ребенка, и Данил помогал ей в этом.

Последняя встреча Татьяны Ивановны с Данилом произошла в прошлом году. Данил вернулся из командировки из Сирии, и пришел в школу. Тогда он сказал Татьяне Ивановне, что даже не думает прекращать службу. Он знал, что должен заботиться о своей матери. В школе, в которой обучался Данил еще не решили, как увековечат память своего бывшего ученика. По словам секретаря, этот вопрос будет проработан руководством позднее.

О гибели Данила Василенко стало известно 10 марта. Губернатор и правительство области, а также мэрия Магнитогорска, выразили соболезнования семье военного. Правительство области окажет семье военнослужащего всю необходимую помощь.

Данил Василенко (справа) со своими одноклассниками Фото: Оля Морозова

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