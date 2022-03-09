Челябинский военный погиб во время спецоперации РФ на Украине

Спецоперация РФ на Украине несет освободительный характер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный из Челябинской области, младший сержант Данил Василенко погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны, Данил Василенко погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе, защищая наш народ и мирную жизнь. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина», — сообщили URA.RU в правительстве области.

Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким солдата, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной операции. Правительство области окажет семье военнослужащего всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации 24 февраля погиб офицер из Челябинска Константин Глушков. Его похоронили на родине 3 марта с воинскими почестями.