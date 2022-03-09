09 марта 2022

Челябинский военный погиб во время спецоперации РФ на Украине

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Похороны Константина Глушкова. Челябинск, нашивка z, шеврон z
Спецоперация РФ на Украине несет освободительный характер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военный из Челябинской области, младший сержант Данил Василенко погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны, Данил Василенко погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе, защищая наш народ и мирную жизнь. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина», — сообщили URA.RU в правительстве области.

Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким солдата, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной операции. Правительство области окажет семье военнослужащего всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации 24 февраля погиб офицер из Челябинска Константин Глушков. Его похоронили на родине 3 марта с воинскими почестями.

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Военный из Челябинской области, младший сержант Данил Василенко погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны, Данил Василенко погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе, защищая наш народ и мирную жизнь. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина», — сообщили URA.RU в правительстве области. Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким солдата, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной операции. Правительство области окажет семье военнослужащего всю необходимую помощь. Ранее стало известно, что в ходе спецоперации 24 февраля погиб офицер из Челябинска Константин Глушков. Его похоронили на родине 3 марта с воинскими почестями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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