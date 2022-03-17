«Авито» отбирает новый способ заработка у россиян

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«Авито» блокирует объявления об установке VPN Фото:
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Сервис «Авито» начал блокировать объявления об услугах по установке VPN, так как они могут приводить к нарушению законодательства. Об этом представители компании сообщили URA.RU. Ранее россияне начали активно предлагать услуги по установке сервисов обхода блокировок после запрета в РФ соцсети Instagram.

«Запрещено размещение объявлений по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов и обеспечению доступа к запрещенным на территории РФ ресурсам», — рассказали в «Авито». При обнаружении такие объявления оперативно блокируются, заверили в компании.

URA.RU ранее рассказывало, что пермяки придумали новый способ заработка на фоне блокировки в России иностранных соцсетей и сайтов. За установку VPN-сервисов они просят от 200 до 2000 рублей. Некоторые также предлагают купить аккаунт в VPN-сервисе или роутер с поддержкой обхода блокировок.

Ранее в России начали блокировать доступ к зарубежным соцсетям. Уже были заблокированы Facebook и Instagram (внесен в реестр запрещенных). Это произошло в ответ на решение компании владельца ресурсов Meta разрешить призывать к насилию в отношении военных РФ, которые проводят спецоперацию на Украине.

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Сервис «Авито» начал блокировать объявления об услугах по установке VPN, так как они могут приводить к нарушению законодательства. Об этом представители компании сообщили URA.RU. Ранее россияне начали активно предлагать услуги по установке сервисов обхода блокировок после запрета в РФ соцсети Instagram. «Запрещено размещение объявлений по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов и обеспечению доступа к запрещенным на территории РФ ресурсам», — рассказали в «Авито». При обнаружении такие объявления оперативно блокируются, заверили в компании. URA.RU ранее рассказывало, что пермяки придумали новый способ заработка на фоне блокировки в России иностранных соцсетей и сайтов. За установку VPN-сервисов они просят от 200 до 2000 рублей. Некоторые также предлагают купить аккаунт в VPN-сервисе или роутер с поддержкой обхода блокировок. Ранее в России начали блокировать доступ к зарубежным соцсетям. Уже были заблокированы Facebook и Instagram (внесен в реестр запрещенных). Это произошло в ответ на решение компании владельца ресурсов Meta разрешить призывать к насилию в отношении военных РФ, которые проводят спецоперацию на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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