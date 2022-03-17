«Авито» отбирает новый способ заработка у россиян

17 марта 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

«Авито» блокирует объявления об установке VPN Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сервис «Авито» начал блокировать объявления об услугах по установке VPN, так как они могут приводить к нарушению законодательства. Об этом представители компании сообщили URA.RU. Ранее россияне начали активно предлагать услуги по установке сервисов обхода блокировок после запрета в РФ соцсети Instagram. «Запрещено размещение объявлений по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов и обеспечению доступа к запрещенным на территории РФ ресурсам», — рассказали в «Авито». При обнаружении такие объявления оперативно блокируются, заверили в компании. URA.RU ранее рассказывало, что пермяки придумали новый способ заработка на фоне блокировки в России иностранных соцсетей и сайтов. За установку VPN-сервисов они просят от 200 до 2000 рублей. Некоторые также предлагают купить аккаунт в VPN-сервисе или роутер с поддержкой обхода блокировок. Ранее в России начали блокировать доступ к зарубежным соцсетям. Уже были заблокированы Facebook и Instagram (внесен в реестр запрещенных). Это произошло в ответ на решение компании владельца ресурсов Meta разрешить призывать к насилию в отношении военных РФ, которые проводят спецоперацию на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сервис «Авито» начал блокировать объявления об услугах по установке VPN, так как они могут приводить к нарушению законодательства. Об этом представители компании сообщили URA.RU. Ранее россияне начали активно предлагать услуги по установке сервисов обхода блокировок после запрета в РФ соцсети Instagram. «Запрещено размещение объявлений по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов и обеспечению доступа к запрещенным на территории РФ ресурсам», — рассказали в «Авито». При обнаружении такие объявления оперативно блокируются, заверили в компании. URA.RU ранее рассказывало, что пермяки придумали новый способ заработка на фоне блокировки в России иностранных соцсетей и сайтов. За установку VPN-сервисов они просят от 200 до 2000 рублей. Некоторые также предлагают купить аккаунт в VPN-сервисе или роутер с поддержкой обхода блокировок. Ранее в России начали блокировать доступ к зарубежным соцсетям. Уже были заблокированы Facebook и Instagram (внесен в реестр запрещенных). Это произошло в ответ на решение компании владельца ресурсов Meta разрешить призывать к насилию в отношении военных РФ, которые проводят спецоперацию на Украине.