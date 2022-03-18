В России разработали тест, определяющий штаммы коронавируса 18 марта 2022 в 12:06 Размер текста - 17 + Новый тест позволит отличить «Омикрон» от «стелс-омикрона» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую тест-систему, которая определяет штаммы коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «ФМБА России получил регистрационное удостоверение на тест-систему, способную выявить генетические варианты „Омикрона“, „Дельты“ и „стелс-омикрона“. Набор реагентов позволяет не только выявлять „стелс-омикрон“, но и, что очень важно, дифференцировать его от линии омикрона ВА.1 и „Дельты“», — говорится в сообщении ФМБА. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом коронавируса, пишет RT. По данным Роспотребнадзора, в России медленно растет число случаев «слест-омикрона», сообщает «Национальная служба новостей». В ведомстве также предрекли исчезновение штамма «Дельта». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую тест-систему, которая определяет штаммы коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «ФМБА России получил регистрационное удостоверение на тест-систему, способную выявить генетические варианты „Омикрона“, „Дельты“ и „стелс-омикрона“. Набор реагентов позволяет не только выявлять „стелс-омикрон“, но и, что очень важно, дифференцировать его от линии омикрона ВА.1 и „Дельты“», — говорится в сообщении ФМБА. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом коронавируса, пишет RT. По данным Роспотребнадзора, в России медленно растет число случаев «слест-омикрона», сообщает «Национальная служба новостей». В ведомстве также предрекли исчезновение штамма «Дельта». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям