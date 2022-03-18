В России разработали тест, определяющий штаммы коронавируса

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Новый тест позволит отличить «Омикрон» от «стелс-омикрона» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую тест-систему, которая определяет штаммы коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«ФМБА России получил регистрационное удостоверение на тест-систему, способную выявить генетические варианты „Омикрона“, „Дельты“ и „стелс-омикрона“. Набор реагентов позволяет не только выявлять „стелс-омикрон“, но и, что очень важно, дифференцировать его от линии омикрона ВА.1 и „Дельты“», — говорится в сообщении ФМБА.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом коронавируса, пишет RT. По данным Роспотребнадзора, в России медленно растет число случаев «слест-омикрона», сообщает «Национальная служба новостей». В ведомстве также предрекли исчезновение штамма «Дельта».

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую тест-систему, которая определяет штаммы коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «ФМБА России получил регистрационное удостоверение на тест-систему, способную выявить генетические варианты „Омикрона“, „Дельты“ и „стелс-омикрона“. Набор реагентов позволяет не только выявлять „стелс-омикрон“, но и, что очень важно, дифференцировать его от линии омикрона ВА.1 и „Дельты“», — говорится в сообщении ФМБА. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом коронавируса, пишет RT. По данным Роспотребнадзора, в России медленно растет число случаев «слест-омикрона», сообщает «Национальная служба новостей». В ведомстве также предрекли исчезновение штамма «Дельта».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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