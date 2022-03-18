В России разработали тест, определяющий штаммы коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую тест-систему, которая определяет штаммы коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«ФМБА России получил регистрационное удостоверение на тест-систему, способную выявить генетические варианты „Омикрона“, „Дельты“ и „стелс-омикрона“. Набор реагентов позволяет не только выявлять „стелс-омикрон“, но и, что очень важно, дифференцировать его от линии омикрона ВА.1 и „Дельты“», — говорится в сообщении ФМБА.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом коронавируса, пишет RT. По данным Роспотребнадзора, в России медленно растет число случаев «слест-омикрона», сообщает «Национальная служба новостей». В ведомстве также предрекли исчезновение штамма «Дельта».
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую тест-систему, которая определяет штаммы коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «ФМБА России получил регистрационное удостоверение на тест-систему, способную выявить генетические варианты „Омикрона“, „Дельты“ и „стелс-омикрона“. Набор реагентов позволяет не только выявлять „стелс-омикрон“, но и, что очень важно, дифференцировать его от линии омикрона ВА.1 и „Дельты“», — говорится в сообщении ФМБА. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом коронавируса, пишет RT. По данным Роспотребнадзора, в России медленно растет число случаев «слест-омикрона», сообщает «Национальная служба новостей». В ведомстве также предрекли исчезновение штамма «Дельта».