Пограничники Украины испортили паспорт девочки из РФ. «Ребенок убийцы»

20 марта 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Сотрудники пограничной службы Украины написали оскорбительные фразы в паспортах гражданки России и ее годовалого ребенка, после чего демонстративно сожгли страницу. Фото испорченного документа опубликовал находящийся на Донбассе депутат Госдумы Артем Туров. «Украинские пограничники написали в загранпаспорте годовалой девочки из России „ребенок убийцы“(…) Как сообщает Туров, в паспорте матери ребенка пограничники написали „сука, ты сдохнешь“, „вы все москали будете в цинковых гробах“, „мы вас всех убьем“, после чего вырвали из паспорта два последних листа и демонстративно сожгли», — сообщает telegram-канал Readovka. Ранее сообщалось, что украинские пограничники устроили провокацию, пытаясь вскрыть дипломатическую почту. Они угрожали автоматом белорусским дипломатам. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Кроме того, по сведениям Минобороны РФ, украинские военные продолжают обстрелы мирных объектов. Из тяжелой артиллерии Украины был обстрелян поселок Фрунзе в ЛНР и рынок в Донецке, в результате чего погибли четыре мирных жителя. В свою очередь, российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя.