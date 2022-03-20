Одной из версий закрытия называется нерентабельность гипермаркета Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге закрывается единственный в городе продуктовый гипермаркет Spar в торговом центре VEER Mall. По словам сотрудников гипермаркета, руководство магазина не хочет выплачивать им выходное пособие в связи с прекращением деятельности. Об этом они сообщили URA.RU на условиях анонимности.

«14 марта официально сообщили, что к концу месяца планируют закрыть гипермаркет. [Руководители] составили какие-то списки по увольнению с выходным пособием, которые никому не показывают», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что в такой список входит лишь часть штата, остальных сотрудников уволят без пособия. По словам сотрудников магазина, руководство уже просит некоторых написать заявления на увольнения по собственному желанию. Одной из версий закрытия называется нерентабельность предприятия.

Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в компанию. На момент публикации разъяснений по ситуации со стороны Spar не поступило. В торговом центре VEER Mall сообщили, что информацией о закрытии магазина не располагают.

Гипермаркет Spar открылся для посетителей одновременно с самим ТЦ VEER Mall 1 июня 2021 года. Площадь гипермаркета составила 5 тысяч кв.м, магазин стал самым крупным среди уральской сети супермаркетов SPAR.

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