В Кремле предложили надавить на Киев

21 марта 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что власти Украины должны повлиять на националистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гуманитарные коридоры от российской стороны на Украине продолжают работать. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил воздействовать на киевские власти, чтобы те оказали влияние на националистов, использующих граждан в качестве живого щита. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле над усилиями ЕС организовать гуманитарные коридоры на Украине. «Гуманитарные коридоры организуются. Разговоры, что никого не выпускают — ложь. Гумкоридоры обеспечены нашими военными, но людей не выпускают украинские националисты. Разумно было бы оказать воздействие, нажим на украинские власти, чтобы они хоть как-то воздействовали на националистов, чтобы те не прикрывались людьми, как живым щитом. Если Киев имеет хоть какую-то власть над этими националистическими подразделениями», — отметил он на конференц-колле. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Гуманитарные коридоры от российской стороны на Украине продолжают работать. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил воздействовать на киевские власти, чтобы те оказали влияние на националистов, использующих граждан в качестве живого щита. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле над усилиями ЕС организовать гуманитарные коридоры на Украине. «Гуманитарные коридоры организуются. Разговоры, что никого не выпускают — ложь. Гумкоридоры обеспечены нашими военными, но людей не выпускают украинские националисты. Разумно было бы оказать воздействие, нажим на украинские власти, чтобы они хоть как-то воздействовали на националистов, чтобы те не прикрывались людьми, как живым щитом. Если Киев имеет хоть какую-то власть над этими националистическими подразделениями», — отметил он на конференц-колле. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.