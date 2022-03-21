В Кремле предложили надавить на Киев

Гуманитарные коридоры от российской стороны на Украине продолжают работать. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил воздействовать на киевские власти, чтобы те оказали влияние на националистов, использующих граждан в качестве живого щита. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле над усилиями ЕС организовать гуманитарные коридоры на Украине.
«Гуманитарные коридоры организуются. Разговоры, что никого не выпускают — ложь. Гумкоридоры обеспечены нашими военными, но людей не выпускают украинские националисты. Разумно было бы оказать воздействие, нажим на украинские власти, чтобы они хоть как-то воздействовали на националистов, чтобы те не прикрывались людьми, как живым щитом. Если Киев имеет хоть какую-то власть над этими националистическими подразделениями», — отметил он на конференц-колле.
После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
Гуманитарные коридоры от российской стороны на Украине продолжают работать. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил воздействовать на киевские власти, чтобы те оказали влияние на националистов, использующих граждан в качестве живого щита. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле над усилиями ЕС организовать гуманитарные коридоры на Украине. «Гуманитарные коридоры организуются. Разговоры, что никого не выпускают — ложь. Гумкоридоры обеспечены нашими военными, но людей не выпускают украинские националисты. Разумно было бы оказать воздействие, нажим на украинские власти, чтобы они хоть как-то воздействовали на националистов, чтобы те не прикрывались людьми, как живым щитом. Если Киев имеет хоть какую-то власть над этими националистическими подразделениями», — отметил он на конференц-колле. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.