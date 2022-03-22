Екатеринбуржцы ищут замену брендам, ушедшим из России. Куда они готовы вернуться ради моды. Видео

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Магазины в тц Гринвич. Екатеринбург, шопинг, манекен, магазин одежды
Стилист и корреспондент URA.RU подобрали образ на «Таганском ряду» за 18 тысяч Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Стилист Ирина Корионова назвала рынок «Таганский ряд» в Екатеринбурге альтернативой закрывающимся из-за санкций брендам. По ее словам, здесь можно одеться на куда более скромную сумму, сообщает корреспондент URA.RU.

«Большое количество масс-маркетов одежды уходит с российского рынка, люди начали переживать — где одеваться? Можно одеваться на рынке», — рассказывает корреспондент агентства.

Стилист и корреспондент подобрали образ — тренч, который подойдет к любому образу, свитер с высоким горлом, комфортные кеды и удобные брюки. Стоимость всего образа составила 17 980 рублей. Образ дополнился кепкой по цене бизнес-ланча — за 350 рублей.

Необходимость искать альтернативы уходящим брендам появилась вследствие санкций в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях главы стран делали акцент на нанесении сильнейшего ущерба российской экономике и ее социальной и гуманитарным сферам. Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что такие шаги — война экономическими, информационными и политическими средствами, направленная на ухудшение жизни миллионов людей.

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Стилист Ирина Корионова назвала рынок «Таганский ряд» в Екатеринбурге альтернативой закрывающимся из-за санкций брендам. По ее словам, здесь можно одеться на куда более скромную сумму, сообщает корреспондент URA.RU. «Большое количество масс-маркетов одежды уходит с российского рынка, люди начали переживать — где одеваться? Можно одеваться на рынке», — рассказывает корреспондент агентства. Стилист и корреспондент подобрали образ — тренч, который подойдет к любому образу, свитер с высоким горлом, комфортные кеды и удобные брюки. Стоимость всего образа составила 17 980 рублей. Образ дополнился кепкой по цене бизнес-ланча — за 350 рублей. Необходимость искать альтернативы уходящим брендам появилась вследствие санкций в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях главы стран делали акцент на нанесении сильнейшего ущерба российской экономике и ее социальной и гуманитарным сферам. Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что такие шаги — война экономическими, информационными и политическими средствами, направленная на ухудшение жизни миллионов людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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