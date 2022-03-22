Екатеринбуржцы ищут замену брендам, ушедшим из России. Куда они готовы вернуться ради моды. Видео

22 марта 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Стилист и корреспондент URA.RU подобрали образ на «Таганском ряду» за 18 тысяч Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Стилист Ирина Корионова назвала рынок «Таганский ряд» в Екатеринбурге альтернативой закрывающимся из-за санкций брендам. По ее словам, здесь можно одеться на куда более скромную сумму, сообщает корреспондент URA.RU. «Большое количество масс-маркетов одежды уходит с российского рынка, люди начали переживать — где одеваться? Можно одеваться на рынке», — рассказывает корреспондент агентства. Стилист и корреспондент подобрали образ — тренч, который подойдет к любому образу, свитер с высоким горлом, комфортные кеды и удобные брюки. Стоимость всего образа составила 17 980 рублей. Образ дополнился кепкой по цене бизнес-ланча — за 350 рублей. Необходимость искать альтернативы уходящим брендам появилась вследствие санкций в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях главы стран делали акцент на нанесении сильнейшего ущерба российской экономике и ее социальной и гуманитарным сферам. Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что такие шаги — война экономическими, информационными и политическими средствами, направленная на ухудшение жизни миллионов людей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Стилист Ирина Корионова назвала рынок «Таганский ряд» в Екатеринбурге альтернативой закрывающимся из-за санкций брендам. По ее словам, здесь можно одеться на куда более скромную сумму, сообщает корреспондент URA.RU. «Большое количество масс-маркетов одежды уходит с российского рынка, люди начали переживать — где одеваться? Можно одеваться на рынке», — рассказывает корреспондент агентства. Стилист и корреспондент подобрали образ — тренч, который подойдет к любому образу, свитер с высоким горлом, комфортные кеды и удобные брюки. Стоимость всего образа составила 17 980 рублей. Образ дополнился кепкой по цене бизнес-ланча — за 350 рублей. Необходимость искать альтернативы уходящим брендам появилась вследствие санкций в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях главы стран делали акцент на нанесении сильнейшего ущерба российской экономике и ее социальной и гуманитарным сферам. Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что такие шаги — война экономическими, информационными и политическими средствами, направленная на ухудшение жизни миллионов людей.