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17:21
В Новом Уренгое запретили купаться во всех водоемах
17:20
Курганцам запретили нанимать мигрантов в такси, гостиницы, школы. Список
17:17
Петербургский депутат предложил запретить семьям чиновников учиться за границей
Автор атаки на экс-губернатора Куйвашева терпит фиаско
17:15
С субботы в Кургане наступает тотальный запрет на шашлыки в лесах
17:14
В Челябинске построят храм в честь врачей-героев
17:13
Россия готовится к отключению Starlink над Украиной: как технологии Маска попали в руки бойцов ВСУ
Врачи запустили сердце Паши Техника: как рэпер пережил клиническую смерть, что говорят врачи
17:12
Певица Снежана Хороля исполнила песни про ямальцев-первопроходцев. Видео
17:10
В Кургане интересно: жители региона назвали лучшие места отдыха на природе
17:08
Конец второго этапа: как проходили и чем закончились собеседования с кандидатами в мэры Кургана
Осторожный оптимизм в переговорах с США, нюансы прекращения огня с Киевом: главные заявления Дмитрия Пескова
17:06
«Родила не человека»: психиатр сравнила детей-аутистов с обезьянами и собаками
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17:02
Задержанного главреда «Вечерних ведомостей» отстранили от выборов в Екатеринбурге
16:59
На заводах в Березниках появилось электричество после пожара
Сам ампутировал себе ногу: что известно о якутском бойце, выжившем после 17 дней в окопе
16:57
Почему критики разнесли «Minecraft в кино»: кубический мир вышел на экраны
16:57
Челябинцы обсудят строительство нового ЖК с детским садом в Ленинском районе
16:57
Где в Екатеринбурге продают самые дешевые яйца к Пасхе. Инфографика
Песков — URA.RU: переговоры с США внушают осторожный оптимизм
16:55
Дочь Трампа восхитилась корпоративом «Сима-ленда» в своих соцсетях. Видео
16:47
Мигрантов в Кургане обяжут писать профессию при оформлении патента
16:46
Мошенники создали фейковую платежную систему
Российская армия уничтожает элитные группы ВСУ в Курской области: карта СВО на 4 апреля
16:45
Названо число бойцов ВСУ пропавших без вести в Курской области
16:40
Так не надо делать: как работать замглавы в Курганской области и не попасть под статью
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16:39
Под Тюменью на полгода перекроют выезд на трассу
Политэлиты остановили армию влиятельного депутата на пути в думу
16:37
«Он наговорил»: криминальный авторитет Гасанов обвинил в своем аресте бывшего чекиста
16:35
Самых дорогих щенков в ХМАО продают за 200 тысяч рублей. Фото