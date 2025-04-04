В Екатеринбурге врио губернатора Свердловской области Денис Паслер почтил память погибших на фронте железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Цветы возложили к вечному огню перед годовым собранием свердловского «клуба олигархов» (неформальное название СОСПП), рассказал глава региона в своем telegram-канале.
«Железнодорожный транспорт принято называть „родным братом Красной Армии“. Эвакуация, подвоз боеприпасов, спасение жизней в санитарных поездах — труд и героизм железнодорожников в годы войны неоценим. Память о них вечна», — написал Паслер.
Врио губернатора Паслер был назначен президентом РФ Владимиром Путиным 26 марта. Он родился в Североуральске, окончил Уральский государственный горный университет, работал на заводе, в политику пришел в 2008 году. Биография нового главы региона — в материале URA.RU.
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